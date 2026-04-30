Garlasco, i dubbi di Roberta Bruzzone sul movente sessuale di Andrea Sempio: "Mi spiego l'interrogatorio"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Milano per il 6 maggio, nell’ambito della riapertura delle indagini sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Roberta Bruzzone ha commentato la notizia evidenziando alcune sue perplessità riguardo al “movente sessuale”.

I dubbi di Roberta Bruzzone

In un post su Facebook, Roberta Bruzzone parla di “criminologia dell’impalpabile“, ironizzando sulla possibilità di istituire questa nuova disciplina riguardo al caso Garlasco.

“Abbiamo il movente sessuale che più che un elemento probatorio sembra un’entità metafisica che aleggia, si intuisce, forse si immagina – è il dubbio della criminologa – ma appena provi ad afferrarlo sparisce come nebbia al sole…ora però mi spiego questa richiesta di interrogatorio”.

Bruzzone ha continuato nel post: “ci sono i famosi colpi sulle scale senza schizzi, una specie di miracolo balistico-ematico che dovrebbe servire a giustificare un’impronta numero 33 che, con ogni probabilità, non sarà mai attribuibile a chi serve per tenere in piedi l’attuale ipotesi accusatoria alternativa alquanto inverosimile”.

ANSA

Per l’esperta, “leggendo il capo di imputazione, la sensazione non è solo quella dell’incompiuto. È proprio quella dell’irraggiungibile. E sapete qual è il punto più interessante? Che, con un capo di imputazione del genere, emerge una cosa abbastanza chiara ossia che gli elementi per la revisione della condanna di Stasi, allo stato, non li hanno”.

L’ipotesi su un solo aggressore

In un altro post su Facebook, Bruzzone ha ricordato come lei, da sempre, sostiene che l’aggressore di Chiara Poggi sia stata una sola persona.

“Per quasi due anni mi sono presa addosso la crocifissione pubblica dei peggiori fenomeni del web, e non solo del web, gente che, tra un delirio investigativo autoprodotto e una diretta social con la bava alla bocca, ha costruito castelli, sottoscala, sette, regie occulte e sceneggiature da discount del true crime”, è lo sfogo della criminologa.

“Sostengo da sempre che non esistano complotti, riunioni segrete, “criminal party”, conventicole diaboliche e tutto quel caravanserraglio di suggestioni tossiche con cui certi sciacalli hanno provato a trasformare un processo in una fiction mal scritta”, ha aggiunto.

Sul capo d’imputazione del delitto di Garlasco, però, Bruzzone ritiene che definirlo “improbabile” sia “già un atto di generosità” perché sarebbe “un impianto che, al netto delle suggestioni, dei titoli roboanti e delle fanfare da circo mediatico, non appare destinato a reggere il peso di una condanna”.

Per Bruzzone il movente sessuale è “del tutto impalpabile” e “il materiale destinato a scardinare la condanna di Alberto Stasi” al momento non ci siano.

L’attacco ai media e ai diffusori di fake news

Al di là di come proseguiranno le indagini, per Roberta Bruzzone è “sconcertante” la leggerezza con cui “taluni soggetti sui media, per mesi, hanno dato in pasto all’opinione pubblica un racconto fatto di allusioni, sospetti” e piste alternative.

La criminologa annuncia un brutto periodo “per trombettieri/e e pifferai/raie” data la novità che, per la procura di Pavia, sulla scena del crimine nella villetta di Garlasco ci fosse una persona sola.

“Che fine faranno tutti i trombettieri delle fake news? Quelli che dicevano che sicuramente le sorelle K erano coinvolte nell’omicidio della povera Chiara? Che fine faranno i grandi maestri del giornalismo italiano? Quelli che dicevano che certamente Marco Poggi, il fratello della vittima, aveva avuto un qualche ruolo, viste le trame morbose che lo avvinghiavano all’amico Andrea Sempio“, ha scritto Bruzzone su Facebook invitando a fare una riflessione sulle false notizie diffuse finora.

“Per un like hanno sparato nell’etere delle cialtronate una peggio dell’altra, camminando sulla tomba di Chiara e offendendo la memoria non solo di lei, ma il dolore di una famiglia che ancora non ha visto la parola fine a questa storia”, ha concluso.