Garlasco, i dubbi di Vittorio Feltri sulla colpevolezza di Andrea Sempio: "Perché salta fuori solo adesso?"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si è in attesa di sapere se Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco, sarà o meno rinviato a giudizio. I pm di Pavia ipotizzano che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi e non Alberto Stasi. Sugli sviluppi dell’inchiesta si è espresso anche Vittorio Feltri che, intervenuto nel talk “Dritto e Rovescio”, ha dichiarato che, a suo avviso, sia Stasi sia Sempio sono innocenti.

Garlasco, Vittorio Feltri su Andrea Sempio: “Salta fuori ora perché non c’entra nulla”

Feltri, fedele al suo stile schietto, ha sostenuto che a suo avviso Sempio non è colpevole, rivolgendo poi un appello agli investigatori: “Per quanto riguarda Sempio, ci spieghino perché salta fuori soltanto ora. Ci spieghino questa sceneggiata. Evidentemente salta fuori solo adesso perché non c’entra nulla”.

“Per me sia Sempio sia Stasi sono innocenti – ha aggiunto -. Mi rendo conto che sembra impossibile, anche se in realtà è possibile perché teoricamente il colpevole potrebbe anche non essere stato trovato”.

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Feltri: “Stasi totalmente estraneo”

Feltri ha commentato anche gli indizi che i pm considerano importanti nell’indagine a carico di Sempio. Per il giornalista, però, gli elementi di cui si è avuta notizia finora non sono prove schiaccianti.

“L’impronta, le scarpe e i soliloqui sono elementi di cui si parla da un po’ di tempo. Ma non mi sembrano così importanti per definire un colpevole. Poi, certo, tutto è possibile”, ha osservato Feltri.

“Se si leggono le sentenze di primo grado e di appello, ci si rende conto che Alberto Stasi è totalmente estraneo. Poi indaga di qua e di là, aggiungi un particolare e togline un altro, e lui è finito in galera per anni”, ha concluso, in riferimento al fatto che l’ex fidanzato di Chiara Poggi è stato assolto nei primi due gradi di giudizio, ma condannato in via definitiva in Cassazione.

L’amicizia tra Feltri e Stasi

Feltri, in riferimento alla vicenda di Garlasco, ha sempre detto di credere nell’innocenza di Stasi, con il quale ha anche stretto un legame di amicizia. Il giornalista ha sempre criticato le indagini effettuate nei primi mesi dopo il delitto.

“Le deduzioni tratte da quelle indagini erano chiaramente errate. Avevo capito subito che quel ragazzo non c’entrava nulla. Poi davanti alla condanna mi sono arreso”, aveva scandito un anno fa, in un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano.

A proposito del rapporto amichevole con Stasi, aveva spiegato di “non averlo mai abbandonato, neanche un momento”, definendolo “un carissimo amico, un bravo ragazzo, intelligente, laureato alla Bocconi”.