Garlasco, i dubbi nell'indagine su Sempio secondo Alessandro De Giuseppe e Le Iene: "7 domande senza risposta"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In vista dello speciale sul delitto di Garlasco, l’inviato Alessandro De Giuseppe ha raccolto per Le Iene sette storici interrogativi legati all’omicidio di Chiara Poggi, dal profilo genetico di Ignoto 2 fino ai misteri della bicicletta nera, dei consumi di Fruttolo e dei video intimi che avrebbero scatenato l’ossessione di Andrea Sempio.

Il punto di Alessandro De Giuseppe prima dello speciale de Le Iene

A ridosso dello speciale televisivo interamente dedicato al delitto di Garlasco, la trasmissione Le Iene rimette al centro dell’attenzione le zone d’ombra che continuano a circondare la morte di Chiara Poggi.

Nonostante la chiusura delle indagini preliminari veda Andrea Sempio come unico indagato e indichi una via alternativa alla condanna definitiva di Alberto Stasi, l’inviato Alessandro De Giuseppe ha evidenziato come l’intero impianto accusatorio debba ancora fare i conti con sette interrogativi rimasti insoluti. Tra questi spicca anzitutto l’identità di Ignoto 2, il secondo profilo genetico isolato sotto le unghie della vittima.

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Si tratta di un aplotipo Y riscontrato su 11 loci, un dato tecnicamente comparabile che solleva l’ipotesi della presenza di un secondo soggetto sulla scena del crimine e che si ricollega ai recenti e misteriosi verbali di sequestro dei Carabinieri, sui quali la Procura ha incaricato il professor Previderè di svolgere ulteriori consulenze non ancora confluite negli atti ufficiali.

I gialli di via Pascoli tra biciclette, Fruttolo e tracce di fumo

Un secondo filone di quesiti sollevati da Le Iene scava direttamente nei dettagli della mattina del 13 agosto 2007 e nelle ore immediatamente successive, a partire dalla famosa bicicletta nera notata all’esterno della villetta alle 9:30 da una vicina di casa. Sebbene le sentenze passate l’abbiano attribuita all’assassino, oggi ci si interroga su chi ne fosse il reale proprietario e che fine abbia fatto quel velocipede.

A questo enigma si aggiunge quello dei due vasetti di Fruttolo rinvenuti nella pattumiera dell’abitazione, un alimento che Chiara non avrebbe mai consumato a causa della sua intolleranza al lattosio, accompagnato dal mistero dei due cucchiaini nel lavello della cucina che non vennero mai repertati all’epoca.

Sempre sul fronte delle tracce domestiche, Alessandro De Giuseppe pone l’accento sulla cenere trovata in un posacenere della cucina, priva però di mozziconi di sigaretta; un dettaglio inspiegabile se si considera che né la vittima né Stasi fumavano, e che l’unico tabagista della famiglia, il padre Giuseppe Poggi, si trovava in quel momento in vacanza in Trentino con il resto dei familiari.

Il mistero dei video intimi e i sospetti su Poggi

L’ultima parte dell’approfondimento si concentra sul movente e sulle relazioni personali della ragazza, focalizzandosi sui presunti video intimi che ritraevano la vita privata di Chiara e Alberto. Di questi filmati, secondo l’ipotesi della Procura, Andrea Sempio sarebbe entrato in possesso, sviluppando un’ossessione sentimentale e un impulso all’approccio sessuale il cui rifiuto avrebbe poi scatenato la violenza omicida.

Il servizio de Le Iene

Resta tuttavia da capire perché di questo materiale protetto si parli solo oggi, dopo diciannove anni dal delitto. I dubbi investono anche una vecchia dichiarazione della cugina Paola Cappa, la quale avrebbe confidato a Francesco Chiesa Soprani la volontà di rivelare “tutto” in futuro, e uno scambio di e-mail risalente al luglio 2007 in cui un’amica chiedeva a Chiara conto dei suoi “intrallazzi”.

In quel testo la vittima faceva riferimento a un “piccione al telefono”, identificato in Stasi, e a un misterioso “Piccione 2”, che l’avvocato della famiglia Poggi ha successivamente indicato come un semplice collega di lavoro con cui vi era una reciproca simpatia, ma la cui reale identità rimane tuttora da chiarire.