Garlasco, i dubbi su Andrea Sempio e le domande all'interrogatorio del 2017: il punto di vista di Cataliotti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Andrea Sempio è stato intercettato nel 2017 mentre parlava con la famiglia delle domande che il giorno dopo gli avrebbero posto gli inquirenti in fase di interrogatorio. Sorge il dubbio su chi gli abbia dato le informazioni, considerando che i documenti all’epoca dei fatti fossero ancora segreti. La trasmissione Quarto Grado racconta che non è proprio così e lascia parlare il nuovo avvocato Cataliotti, che spiega cosa possa essere accaduto quel 9 febbraio tanto discusso.

L’interrogatorio del 10 febbraio: dubbi e risposte

9 febbraio 2017, Sempio racconta alla madre di come gli investigatori siano andati a ripescare dei vecchi tabulati dove, nove mesi prima dell’omicidio, aveva chiamato casa Poggi in piena notte. Sono le parole delle intercettazioni ascoltate in auto.

Dalle intercettazioni il discorso prosegue: “Loro mi fanno: ‘Non è che Marco aveva chiamato a casa attraverso il tuo cellulare?’ Probabilmente sì, io mi ricordo che lui chiamava casa. Però non mi ricordo se aveva preso il mio cellulare”.

ANSA I genitori di Andrea Sempio

Il giorno dopo, il 10 febbraio, viene interrogato anche su questo elemento, che farebbe parte dell’indagine contro di lui. Come fa a sapere di questo dettaglio dell’indagine? Sembra che abbia incontrato qualcuno a conoscenza dei passaggi delle nuove indagini. Quarto Grado si interroga quindi su come facesse a conoscere le domande. Chi aveva incontrato?

La spiegazione di Spoto

L’8 febbraio, il giorno prima delle intercettazioni, Andrea Sempio riceve dall’ex maresciallo dei carabinieri Giuseppe Spoto l’invito a comparire all’interrogatorio fissato per il 10 febbraio.

Il colloquio dura 40 minuti, un tempo “incongruo” secondo gli inquirenti di Brescia. Spoto fornisce una spiegazione: “L’8 febbraio avevano il compito di installare la microspia nell’auto di Sempio”.

Spoto ha quindi dovuto cercare di perdere più tempo possibile per dare modo ai tecnici di completare l’operazione. Il 9 febbraio Sempio incontra i suoi avvocati in vista dell’interrogatorio del giorno dopo. “Sono venuti in studio a chiedere consiglio”, raccontò Lovati. Fu lui a spiegargli le possibili domande.

Chi sapeva delle telefonate?

Massimo Lovati gli aveva quindi riferito delle indagini sul tabulato. Nella prima inchiesta erano già presenti e nel 2017 non erano più secretati, tanto che sono mostrati anche dal programma. Si legge:

domenica 21.01.2007 ore 00:43 – durata 8 secondi;

sabato 14.07.2007 ore 01:04 – durata 5 secondi;

sabato 04.08.2007 ore 01:05 – durata 10 secondi.

A parlare delle telefonate è anche il documento difensivo di Alberto Stasi, nel quale si legge: “Considerati i giorni, gli orari notturni, la durata delle chiamate e le dichiarazioni dei genitori di Marco Poggi, è ragionevole ritenere che tali chiamate siano state fatte da Marco Poggi, col cellulare dell’amico, per avvertire i genitori del suo rientro in occasione delle sue uscite serali con gli amici”.

Nel 2016 però, questo documento con la spiegazione “ragionevole” era secretato. Lovati lo conferma nel 2017: “I colleghi hanno utilizzato un dossier investigativo di sana pianta, che concludeva con la colpevolezza di Andrea Sempio”. È stato Lovati quindi a preparare Sempio o qualcun altro? Quarto Grado ritorna sul pagamento a un terzo soggetto per aiutare Andrea Sempio a essere scagionato.

La risposta del nuovo avvocato

Cataliotti dichiara di essere convinto dell’innocenza di Andrea Sempio. “È fisiologico, è normale che il difensore ponga delle domande al cliente anche quando non sia in corso un interrogatorio”.

Secondo il nuovo avvocato, è normale fare molte domande, soprattutto a partire da quelle che i media lanciano al pubblico, perché il cliente deve essere pronto a rispondere anche a queste, non solo a quelle degli inquirenti o in aula. Cataliotti quindi difende Lovati: “È normale che, se dispone degli atti, sottoponga al suo assistito una serie di domande che ritiene più scomode o che gli inquirenti possibilmente gli faranno”.

Le domande, spiega ancora l’avvocato, servono anche per decidere se prendere l’incarico o meno. Un parametro, nel caso specifico del delitto di Garlasco, era sapere se Andrea Sempio fosse innocente o meno. Credendo all’innocenza del suo cliente, dopo la serie di domande poste, decide di accettare l’incarico.