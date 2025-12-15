Garlasco, i dubbi sui capelli trovati a casa di Chiara Poggi ma inutilizzabili nell'incidente probatorio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

A 18 anni dal delitto di Garlasco emergono nuovi dettagli sui capelli repertati nella casa di Chiara Poggi. Tre trovati sul tappetino del bagno non sono utilizzabili nell’incidente probatorio: non permettono di estrarre DNA umano. Restano dubbi su quattro capelli rinvenuti nel lavandino, scuri e incompatibili con quelli di Alberto Stasi, che contribuirono alla riapertura del caso nel 2020.

Caso Garlasco, i capelli trovati nella casa di Chiara Poggi: cosa emerge

Sebbene siano ormai passati 18 anni dal delitto di Garlasco, sono ancora numerosi i dettagli, un tempo non noti, che stanno emergendo lentamente. Si parla ad esempio, nelle ultime ore, di nuovi reperti biologici, che non sono mai stati completamente analizzati dopo l’omicidio di Chiara Poggi nel 2007.

L’attenzione si concentra ora sui capelli ritrovati nella casa dei Poggi, alcuni die quali erano presenti anche sulla scena del crimine.

ANSA

La villetta dei Poggi

Con l’incidente probatorio che si chiuderà il 18 dicembre si è cercato dare una attribuzione i capelli ritrovati, in particolare i tre repertati sul tappetino del bagno.

Reperti inutilizzabili nell’incidente probatorio

Le tre formazioni pilifere trovate sul tappetino, tuttavia, non saranno utilizzabili nell’incidente probatorio relativo al delitto di Garlasco.

Secondo la genetista Denise Albani, infatti, i tre capelli non permettono di estrarre DNA umano.

Non è stato quindi possibile avviare delle indagini biologiche che avrebbero potuto ricondurre i reperti al presunto autore dell’omicidio di Chiara Poggi.

I capelli trovati nel lavandino

In totale, i capelli ritrovati in casa di Chiara Poggi e repertati dopo il delitto di Garlasco sono 36.

A destare maggiori dubbi sono i quattro capelli ritrovati all’interno del lavandino del bagno della villetta dei Poggi. Si tratterebbe di capelli scuri, dunque incompatibili con quelli di Alberto Stasi.

Questi capelli, attribuiti senza analisi genetiche alla vittima, hanno contribuito alla riapertura del caso nel luglio 2020. Infatti, si era inizialmente detto che l’assassino avrebbe utilizzato il lavandino per lavarsi le mani e ripulire successivamente la superficie.

Tuttavia, se questo dettaglio fosse reale, anche i lunghi capelli repertati sarebbero stati rimossi durante le operazioni di pulizia.