Garlasco, i dubbi sul suicidio del pensionato Giovanni Ferri nel 2010: "In casa non mancavano coltelli"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

I riflettori riaccesi sul delitto di Garlasco puntano anche su altre morti che hanno coinvolto la provincia del Pavese, sempre nel piccolo grande centro della Lomellina. Si ritorna, ad esempio, sulla misteriosa morte di Giovanni Ferri, il pensionato di 88 anni rinvenuto cadavere il 22 novembre 2010 in un anfratto di via Mulino, con la gola tagliata e i polsi recisi. La Procura aveva archiviato il caso come suicidio, ma la moglie continua a non supportare questa ipotesi: "In casa non mancavano coltelli".

Il suicidio del pensionato a Garlasco

Le tracce giornalistiche della tragedia di via Mulino sono ancora online. Il 23 novembre 2010, ad esempio, La Provincia Pavese documentava il fatto ricostruendo gli ultimi spostamenti di Giovanni Ferri, ex meccanico in pensione di 88 anni, che alle 9:30 del giorno prima era uscito di casa per la consueta passeggiata del mattino per le vie di Garlasco.

Una tappa necessaria era stata il Bar Jolly di Largo 1° Maggio, dove Ferri aveva preso un caffè. Poi era svanito nel nulla. Sei ore dopo una ragazzina di 17 anni aveva notato il suo corpo rannicchiato in un’intercapedine stretto al civico 9 di via Mulino.

Ferri era ricoperto di sangue, con tagli sui polsi e alla gola. Secondo i rilievi condotti dall’allora colonnello dei carabinieri Gennaro Cassese le ferite presenti sul corpo del pensionato escludevano un’azione di terzi.

Per questo il dramma era stato archiviato come un suicidio. Ma la moglie, Gabriella Conti, non ha mai creduto a questa ipotesi.

La moglie: "Non hanno mai investigato"

Giovedì 23 aprile l’inviato di Mattino Cinque Emanuele Canta ha intervistato in esclusiva Gabriella Conti, la moglie di Giovanni Ferri, che non ha nascosto le sue perplessità su come sono state condotte le indagini sulla morte del marito.

O, per meglio dire, la donna ha riferito che un’indagine vera e propria non avrebbe avuto luogo. Suo marito "era tranquillissimo" e non avrebbe mai manifestato i segni di una depressione. Gabriella Conti rivela che dopo la morte del marito, ma soprattutto dopo la visita "di un carabiniere con mia cognata" per la comunicazione ufficiale della morte del marito, non avrebbe più avuto modo di parlare con gli investigatori.

Dall’abitazione non mancavano coltelli. "Mi aspettavo che investigassero", dice, invece "non hanno investigato", dunque "è stato tutto chiuso lì".

I dubbi sulle dinamiche

Resta da capire come sia stato possibile, per Giovanni Ferri, introdursi in un anfratto stretto e togliersi la vita tagliandosi polsi e gola, un dubbio condiviso sia dalla moglie Gabriella Conti che dagli ospiti in studio di Mattino Cinque.

La Provincia Pavese, sempre il 23 novembre, riportava le dichiarazioni di una parente di Giovanni Ferri: "Non aveva problemi di salute, né vizi. Era un ottantenne tranquillo, forse più in gamba di altri. Nemmeno soffriva di nostalgia".

Il possibile movente: "Forse aveva visto qualcosa al bar"

Cosa può essere successo, allora, a Giovanni Ferri? La moglie non esclude che il marito possa aver visto qualcosa. Dallo studio la conduttrice Federica Panicucci ipotizza che l’88enne possa essere venuto a conoscenza di qualcosa "legato al mondo della droga".

Gabriella Conti sostiene che non abbiano voluto indagare "perché c’è sotto qualcosa". In quel tempo le avrebbero detto che "sarà stata la droga", ovvero che suo marito avesse "visto qualcosa al bar" come "qualche scambio di soldi".