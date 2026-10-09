Garlasco, i dubbi sull'impronta a pallini dopo la mail di Garofano e quel "se adombrasse una misura"

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Inevitabilmente le mail che Luciano Garofano scambiò con i suoi colleghi nel 2008, nel contesto delle prime indagini sul delitto di Garlasco, hanno instillato più di un dubbio. Uno di questi riguarda l’impronta di scarpa rinvenuta sulla scena del crimine. L’allora comandante dei Ris, infatti, auspicava che il capitano Mattei "si spingesse un po’ sull’unicità del disegno ed adombrasse una misura". Oggi sappiamo che quell’impronta a pallini fu attribuita al piede di Alberto Stasi, ma nel 2008 Mattei già scriveva che si trattava di un’impronta incompleta.

I dubbi sull’impronta a pallini

Come anticipato, il focus di questi giorni è concentrato sulle presunte omissioni del Ris nell’ambito delle prime indagini sul delitto di Garlasco. Come emerso durante una puntata di Ore 14, Luciano Garofano inviò un’email ai colleghi auspicando che il capitano Mattei "si spingesse un po’ sull’unicità del disegno ed adombrasse una misura" sull’impronta a pallini rinvenuta sulla scena del delitto.

L’ipotesi è che Garofano cercasse di indirizzare le indagini verso Alberto Stasi, ma in quella stessa occasione il collega Mattei faceva notare che "adombrare una misura" era impossibile perché non era in grado di stabilire in che modo il piede fosse stato poggiato sul pavimento.

Come ricordato dall’inviato Emanuele Canta, durante la puntata di Mattino Cinque andata in onda venerdì 9 ottobre, il capitano Mattei fece notare che quell’impronta aveva una lunghezza di 27 centimetri.

"Dire che corrisponda a una taglia 43-44 solo per dire che sia di Alberto Stasi rischia di essere confutato in dibattimento", anche perché da quell’impronta mancavano riferimenti di punta e tacco.

Gli altri dubbi su Garlasco: le analisi sui pedali

Giovedì 8 ottobre a Le Iene è stata trasmessa un’intervista di Alessandro De Giuseppe a Matteo Fabbri, ex consulente della difesa di Alberto Stasi. Il genetista ha raccontato la sua verità sugli atti mancanti relativi alle contro-analisi condotte sui pedali della bicicletta di Stasi che avrebbero dato esito negativo.

Luciano Garofano aveva riferito che a quei test avevano partecipato i consulenti di tutte le parti, ma Fabbri nega la circostanza: "Non abbiamo visto nulla", né questi risultati furono trasmessi al pubblico ministero.

Le mail di Luciano Garofano

Come anticipato, il giallo sugli esiti negativi mai rilevati si è infittito quando a Ore 14 sono state mostrate alcune mail inviate da Luciano Garofano ai suoi colleghi nel 2008.

Il 27 agosto l’allora comandante chiese "una trattazione pratica ma anche teorica sulla tipologia delle macchie (che Avato ha ignorato) con i relativi riferimenti di letteratura, che ci consentano di ridicolizzare le sue ‘baggianate’". Il capitano Mattei rispondeva facendo notare che "non è possibile fornire un’indicazione univoca, riguardo le taglie, compatibile con le impronte rilevate sulla scena criminis", quindi Garofano rispose: "La parte relativa all’impronta di scarpa in effetti non è stata trattata da Avato, però se il capitano Mattei si spingesse un po’ sull’unicità del disegno ed adombrasse una misura (con tutte le cautele del caso) sarebbe auspicabile".

Infine, la replica di Mattei: "Le tracce sono compatibili con la taglia di Stasi, proprio in ragione della loro incompletezza".

Il pm Rosa Muscio negò a Garofalo l’accesso alla casa

Nel corso dela puntata di venerdì 9 ottobre di Mattino Cinque è stato mostrato un documento redatto a mano dal pm Rosa Muscio, titolare delle prime indagini sul delitto di Garlasco.

In quel documento, relativo a settembre 2007, veniva negato a Luciano Garofalo l’accesso all’abitazione di Chiara Poggi per due volte. L’allora comandante del Ris riuscì ad entrarvi nel mese successivo.