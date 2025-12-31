Garlasco, i dubbi sulla prima indagine e l'ipotesi della criminologa sul "gioco crudele e sadico"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dalla condanna di Alberto Stasi alle nuove indagini su Andrea Sempio, per molti la verità sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco è ancora tutta da scrivere. Per anni, e in particolare negli ultimi mesi, diversi esperti hanno segnalato incongruenze, lacune ed elementi che non tornano nelle indagini. C’è anche chi ha avanzato l’ipotesi di più assassini o comunque più persone sulla scena del delitto. Come la criminologa Simona Ruffini, che parla anche di possibili dinamiche ancora più inquietanti, un “gioco crudele e sadico“.

Garlasco, i dubbi sulla prima indagine

Chiuso nei giorni scorsi l’incidente probatorio nell’ambito della nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, si è in attesa di nuovi sviluppi sulle indagini, a partire dalla probabile richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio.

Intanto l’omicidio di Chiara Poggi continua a tenere banco su tv, giornali e social.

ANSA Alberto De Rensis, avvocato di Alberto Stasi

Nella puntata di martedì 30 dicembre di Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4, si è parlato del caso e dei dubbi relativi alle prime indagini che portarono alla condanna di Alberto Stasi.

L’errore più grave secondo l’ex magistrato Simonetta Matone è stato “scoprire che Alberto Stasi aveva una finestra temporale di 23 minuti libera, e su quella costruire il processo”.

“Si è fatto l’esatto contrario di quello che andava fatto – aggiunge – ovvero trovare una serie di elementi per arrivare all’identificazione del responsabile”.

L’avvocato di Stasi: “Indagine nata malata”

L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Stasi assieme alla collega Giada Bocellari, non usa mezzi termini, parlando di una indagine “nata malata“.

Perché ci sono “alcuni errori/orrori” che “sono stati scoperti solo anni dopo”, come ad esempio le tracce di Dna sotto le unghie di Chiara Poggi.

Anche la criminologa Simona Ruffini parla di errori e lacune nella prima indagine sul delitto di Garlasco, riconducibili all’errore della visione a tunnel e al bias di conferma.

Fin dall’inizio, secondo Ruffini, ci si sarebbe concentrati sulla pista investigativa che portava a Stasi, primo naturale sospettato in quanto fidanzato della vittima, e gli investigatori avrebbero cercato solo elementi che portano a confermare quella ipotesi.

L’ipotesi sul “gioco crudele e sadico”

Secondo la criminologa inoltre ci sarebbero diversi elementi che potrebbero far pensare a più assassini o alla presenza di più persone quella mattina nella villetta di Garlasco.

“Più persone potrebbero essersi accanite sulla vittima, forse con armi diverse”, dice Ruffini.

Non solo, Ruffini parla di possibili ipotesi di movente che vanno oltre le categorie tradizionali. Perché il gesto finale di gettare dalle scale il corpo di Chiara Poggi “non è funzionale all’omicidio”.

“Il corpo gettato dalle scale – sostiene – potrebbe essere una scelta legata a un gioco crudele e sadico“.