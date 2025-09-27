Garlasco, i genitori di Andrea Sempio interrogati per ore, la madre: "Mai dato una lira a Venditti"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono stati interrogati per sette ore a Pavia i genitori di Andrea Sempio, il 37enne indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Una giornata intensa per la famiglia Sempio, iniziata all’alba con le perquisizioni alla ricerca di prove sulla presunta corruzione dell’ex procuratore Mario Venditti, soldi per favorire Andrea Sempio nell’indagine del 2017 sul delitto di Garlasco. In serata i genitori hanno parlato respingendo le accuse e affermando che quei soldi di cui si parla sono serviti a pagare gli avvocati.

Nella giornata di venerdì 26 settembre i genitori di Andrea Sempio sono stati sentiti come testimoni nell’inchiesta che vede l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari.

Un interrogatorio nella caserma della guardia di finanza di Pavia durato sette ore: i due sono entrati intorno alle 12 e ne sono usciti alle 19, senza rilasciare dichiarazioni. Lo riporta Adnkronos.

La loro giornata era iniziata molto presto: all’alba, quando finanzieri e carabinieri si sono presentati nella loro abitazione, in cui da qualche mese è tornato a vivere anche il figlio, per una nuova perquisizione.

Blitz legato a una nuova inchiesta della procura di Brescia a carico dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco.

Secondo la tesi dell’accusa, Venditti avrebbe ricevuto soldi per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017, quando venne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

La madre: “La famiglia Sempio non ha corrotto nessuno”

Dopo il lungo interrogatorio i genitori di Andrea Sempio hanno parlato intervenendo a Quarto Grado su Rete 4, respingendo tutte le accuse.

“Siamo stravolti e questa accusa che anche oggi ci viene fatta di aver corrotto il dottor Venditti è una grandissima cavolata che verrà smentita come tutte le altre cose che sono state dette finora”, ha detto Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio.

“Il cerchio su Andrea Sempio non si stringe perché non ha fatto niente, la famiglia Sempio non ha corrotto nessuno“.

Ferrari ha detto di non aver avuto contatti con l’ex procuratore di Pavia ora indagato: “Non conosciamo il dottor Venditti personalmente e nessuno della famiglia Sempio gli ha mai dato una lira. Tutte le accuse contro di lui sono emerite schifezze”.

Rispetto ai trasferimenti e ai prelievi di denaro fatti dalla famiglia all’epoca, la madre di Sempio ha sostenuto che quei soldi sono serviti per pagare gli avvocati.

E ha negato anche che la famiglia conoscesse le domande prima degli interrogatori del 2017: “Eravamo tranquilli perché sapevamo di avere una consulenza del generale Garofano che ci diceva esattamente cosa c’era contro mio figlio”.

Il padre: soldi per pagare gli avvocati

Sui soldi di cui si parla, usati per corrompere Venditti secondo l’accusa, il padre di Andrea Sempio, Giuseppe, ha detto che servivano per pagare gli avvocati.

“Io davo i soldi agli avvocati per le pratiche, io portavo la busta li e poi si arrangiavano loro”, ha spiegato a Quarto Grado. “Noi avevamo tre avvocati e andavano pagati perché sono loro che hanno fanno tutto”.

Poi sul suo appunto scritto a mano con la dicitura “Venditti gip archivia x 20. 30 euro”, Giuseppe ha affermato che tiene “appunti di tutto, anche del contatore dell’elettricità, del contatore dell’acqua e mi segno tutte le spese”.

“I 20-30 euro non hanno significato, capire adesso dopo tanti anni a cosa servivano diventa difficile, poi mi è stato detto che forse sono le marche da bollo per dei documenti”.

E su Mario Venditti, indagato per corruzione, ha detto: “Io Venditti l’ho visto una volta solo quando ci ha interrogato”.