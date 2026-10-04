Garlasco, i genitori di Chiara Poggi parlano in Tv delle novità sulle indagini: "Per noi è Stasi"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Per la prima volta i genitori di Chiara Poggi, la ragazza uccisa nel delitto di Garlasco nel 2007, hanno parlato in televisione dell’omicidio della figlia e delle nuove indagini sul caso. “Se la giustizia ci darà un altro nome, ne prenderemo atto. Non ci intestardiamo. Ma per noi al momento il colpevole è Alberto Stasi”, sono state le loro parole.

I genitori di Chiara Poggi in Tv

Giuseppe Poggi e Rita Preda sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5.

La coppia ha spiegato che a loro “la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto”.

ANSA

I coniugi hanno spiegato di aver assistito a 5 processi e “8 anni di processi, e sono lunghi”, ha detto il padre di Chiara.

“Non è che ci intestardiamo. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto”, hanno ribadito i genitori della ragazza uccisa nel 2007.

“Non è che perché una procura fa un’indagine – hanno però evidenziato – allora si accende la lampadina e uno cambia idea”.

“Per noi è quello (Stasi, riferendosi al responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, ndr). Fino a quando la giustizia non ci darà un altro nome”, ha aggiunto Rita.

I genitori di Chiara sull’attenzione mediatica

Giuseppe e Rita hanno voluto puntare l’attenzione anche sul circo mediatico che si è acceso sulla vicenda con l’inizio della nuova indagine.

“I giornalisti sono sempre sotto casa, tanto che il Comune ha deciso di chiudere la strada ai non residenti”, ha detto la mamma di Chiara.

“La prima inchiesta non è stata come questa, diventata un circo mediatico. In quest’ultimo anno e mezzo – ha spiegato Giuseppe Poggi – di Chiara si è parlato troppo poco. In una sera abbiamo contato sette trasmissione che parlavano di Garlasco”.

“Mio marito segue di più, io meno: non ce la faccio, sono stanca e non posso continuare così. Sembra che esista solo Garlasco come notizia, sono stanca”, è stato infine lo sfogo di Rita.

Il ricordo dei genitori di Chiara

Il padre e la madre di Chiara Poggi hanno poi ricordato i momenti belli passati con la figlia e il suo sogno di “fare la manager“.

“Era una ragazza particolare – l’hanno descritta i genitori – molto studiosa e ci raccontò di quando aveva conosciuto Alberto Stasi. Non ce lo presentò, ma le avevamo detto che avrebbe potuto farlo quando se lo sentiva”.

“L’ultima volta che abbiamo visto Chiara viva è stato prima di partire per le vacanze di agosto del 2007. Lei non volle partire con noi anche perché si era da poco fidanzata con Alberto. La ricordiamo ancora sul cancello che ci salutava con la mano”, ha raccontato Rita ricordando gli ultimi giorni prima del delitto.