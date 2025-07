Garlasco, i messaggi di Paola Cappa su Chiara Poggi: "Sei certa della sua purezza e di Stasi assassino?"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dal web emergono numerosi messaggi che potrebbero essere stati scritti da Stefania e Paola Cappa. Si tratta di aggressivi commenti ad articoli dedicati al caso dell’omicidio di Garlasco, in cui si trovano insinuazioni su Chiara Poggi e su Alberto Stasi, il fidanzato della vittima condannato per omicidio.

I messaggi di Paola Cappa su Chiara Poggi e Stasi

Il settimanale Giallo riporta alla luce alcuni commenti al sito Blogosfere riportanti la firma di Paola.

Si tratta di messaggi di risposta ad articoli riguardanti il caso Garlasco e che si suppone possano essere stati scritti da Paola Cappa.

ANSA Chiara Poggi

Il post risponde a un utente che parlava del noto fotomontaggio diffuso dalle cugine di Chiara Poggi a seguito del suo omicidio.

“Ma smettila di dare importanza a un fotomontaggio. – si legge – Per caso conosci i reali motivi per il quale è stato fatto? Non i motivi che hanno dato stampa e media tutti…”

Il messaggio riporta anche delle insinuazioni sulla vittima e su Alberto Stasi, che per l’omicidio fu condannato: “Sei certa della purezza di questa ragazza e dello Stasi-assassino?”

La conferma al Pm

Fu Stefania Cappa, sorella di Paola, a confermare ufficialmente la loro frequentazione del blog Blogosfere.

Interrogata dal pm Rosa Muscio, Cappa, così come messo a verbale, spiega al pubblico magistrato di informarsi su “Blogosfere cronaca e attualità”.

All’epoca raccontò di aver trovato su un post del blog un indizio che avrebbe potuto incastrare Stasi, in seguito ritenuto non interessante dagli inquirenti.

Anche nel corso di una telefonata con un’amica, intercettata nel corso delle indagini, Stefania Cappa racconta preoccupata di aver letto, proprio sul web, una pista che avrebbe potuto puntare contro di lei.

Anche Stefania Cappa commentava il caso Garlasco

A rendere probabile la presenza di Paola e Stefania Cappa su Blogosfere anche l’invito a visitare il blog di una di loro che, all’epoca, tentava di sfruttare la popolarità guadagnata a seguito dell’omicidio della cugina.

Altri messaggi pubblicati in quel periodo sul noto blog cercano di allontanare i sospetti sulle sorelle Cappa.

“La nicotina resta tutta la vita nei capelli e Chiara aveva un padre fumatore” si legge sotto un post che insinuava la colpevolezza della cugina dopo il ritrovamento di tracce di nicotina sul corpo della vittima.

Un altro, inquietante commento, riporta: “Ma se Chiara invece i capelli se li fosse impregnati altrove, se proprio di una nuova storia avesse parlato con Alb, se fosse proprio per questo che lui ha perso la testa…”

A notare i commenti, spiega Giallo, è stata la youtuber Francesca Bugamelli, che tuttavia non ha alcuna prova sugli effettivi autori dei messaggi in questione.