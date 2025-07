Garlasco, i Poggi mostrano la lettera dell'albergatore Arthur Mutschlechner: il riferimento all'alibi di Marco

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La famiglia Poggi è costretta a difendersi e a provare il non coinvolgimento del fratello di Chiara. Rita e Giuseppe hanno esibito una lettera dell’albergatore Arthur Mutschlechner che ricorda i momenti subito dopo la scoperta della morte della giovane, in cui è prova della presenza di Marco in vacanza.

La lettera dell’albergatore

In una lunga intervista, i genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, hanno espresso tutta la difficoltà di rivivere le indagini e di avere l’attenzione dei giornalisti addosso. Le ultime accuse emerse dai giornali li vedono impegnati a difendere il figlio Marco dal presunto coinvolgimento nell’assassinio di Chiara.

Un’ipotesi sostiene che Marco Poggi non fosse in vacanza con i genitori quel fatidico giorno di agosto 2007. La famiglia ha quindi cercato tra i propri ricordi, tra le foto e non solo, trovando la lettera dell’albergatore Arthur Mutschlechner.

ANSA In foto Chiara Poggi

La lettera arrivò alla famiglia il 31 agosto 2007, 18 giorni dopo l’omicidio. Il proprietario del rifugio “Fodara Vedla” sulle Dolomiti scrisse di quanto fosse doloroso vedere “gli occhi di un marito e di un figlio in pena per la salute della mamma e moglie, non ancora consapevoli della dolorosa notizia che sarebbe stata comunicata loro poco dopo”.

Il significato della lettera

Ma perché l’albergatore fa riferimento alla salute della madre e non di Chiara Poggi? Intanto, come spiega Giuseppe, la lettera dimostra che Marco si trovava in montagna con la famiglia. Racconta inoltre che lui e il figlio erano saliti fino alla Croda del Becco per un’escursione.

A quella quota i telefoni non prendevano, ma nel frattempo Rita tentava di chiamarli per informarli della morte di Chiara. Non riuscendo a mettersi in contatto con loro, poiché era rimasta a valle, si recò in un benzinaio per chiedere aiuto e far partire i soccorsi.

Venne avvisato il rifugio in cui i due si erano fermati poco dopo e furono informati di un problema di salute di Rita. L’obiettivo era quello di non creare troppa angoscia e di attendere che fosse la moglie a dare notizia della morte di Chiara. La famiglia si ricongiunse e scoprì che la figlia era “caduta dalla scala”, perdendo la vita.

Il coinvolgimento di Marco Poggi

Secondo la famiglia Poggi, il presunto coinvolgimento di Marco sarebbe un vero e proprio cortocircuito dei giornalisti, senza alcuna prova a supporto. Parlando del rapporto tra Marco e sua sorella, la madre spiega che Marco era giovanissimo, aveva appena conseguito la maturità. Doveva essere un momento spensierato e invece si è trovato da quel momento in poi a dover rispondere ai carabinieri e in tribunale.

Marco si è affidato molto ai genitori, che hanno cercato di non farlo cadere in depressione, spiega il padre Giuseppe. Oggi invece i ruoli sembrano invertiti: è Marco a dire ai genitori di andare in vacanza, di cambiare aria, di riposarsi dal nuovo impatto delle indagini sulla loro vita.

Chiara per Marco era più che una sorella, a volte si comportava come una madre severa. Rita la ricorda come una brava ragazza. La giornalista le rievoca come qualcuno aveva provato a gettare ombre su Chiara, come gli avvocati di Alberto Stasi. Di quelle accuse, la famiglia ricorda con più dispiacere il silenzio di Alberto, che non interveniva quando la difesa cercava di screditare la fidanzata.