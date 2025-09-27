Garlasco, i Poggi “sconcertati” dopo i sospetti di corruzione tra i Sempio e Venditti: la paura della famiglia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

I genitori di Chiara Poggi sono “sconcertati”, è “una ferita che non si rimargina mai”. Così l’avvocato della famiglia Poggi descrive la loro reazione all’ennesimo colpo di scena sul caso di Garlasco, la notizia dell’indagine per corruzione sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti e i rapporti con la famiglia di Andrea Sempio.

Venditti indagato per il caso Garlasco, la reazione dei Poggi

I genitori di Chiara Poggi sono “sconcertati da quello che leggono, è una ferita che non si rimargina mai”.

Così al Corriere della Sera l’avvocato Francesco Compagna descrive la reazione della famiglia Poggi alle nuove perquisizioni legate all’inchiesta sull’omicidio della figlia Chiara, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco.

ANSA La villetta dei Poggi a Garlasco

Dopo l’ennesimo colpo di scena nella vicenda Garlasco, i sospetti di corruzione tra la famiglia di Andrea Sempio e l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, i Poggi si chiudono nel riserbo: “Non abbiamo niente da dire”, dice mamma Rita.

“Una ferita che non si rimargina mai”

Per loro parla l’avvocato Gianluigi Tizzoni: “Non credo di sbagliare se dico che sono persone stremate“.

Dopo anni passati in aule di tribunale, con la condanna definitiva di Alberto Stasi Rita e Giuseppe Poggi e il figlio Marco pensavano di aver chiuso quella straziante pagina della loro storia.

Invece si va avanti, con le indagini su Andrea Sempio e ora questa su Venditti.

“È come se fossero costretti a saltare un’asticella ogni volta più alta per cercare di arrivare alla fine di questa storia”, dice Tizzoni al Corriere della Sera.

“E la cosa più assurda” è che quando si permettono di dire qualcosa, aggiunge, “c’è sempre qualcuno che si permette di criticarli, di insultarli o di offenderli, di insinuare sospetti su di loro e su Marco”.

“Nei casi più gravi denunciamo, ma è incivile, oltre che ignobile, attaccare un padre e una madre che hanno avuto una figlia uccisa. Loro sono le vittime, per chi non lo avesse ancora capito”.

La paura della famiglia Poggi

L’avvocato Tizzoni non si esprime sui nuovi sviluppi legati a Sempio e Venditti, mentre il collega Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, parla di un “paradosso dei paradossi”.

“Questo – dice – non è un colpo di scena. È una grande vicenda nella quale si ha l’impressione che si combatta senza esclusione di colpi”.

La paura della famiglia Poggi, dice Compagna, è che questo “sia un tormentone infinito sulla pelle delle persone coinvolte e della credibilità della giustizia”.