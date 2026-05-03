Garlasco, i post di Andrea Sempio in un forum: la fissazione per una ragazza e i commenti choc sugli stupri

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sui social circolano da un po’ vecchi post su un forum dedicato alle tecniche di seduzione e firmati da un certo “Andreas”, attribuiti ad Andrea Sempio, il 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Messaggi in cui si parla di una “one itis”, una fissazione per una ragazza, da rileggere sotto una nuova luce in seguito al presunto movente del delitto di Garlasco indicato dalla procura di Pavia. L’ipotesi che dietro a quell’Andreas ci fosse proprio Sempio è stata confermata dalla sua storica amica e avvocata, Angela Taccia, che però esclude che la ragazza fosse Chiara Poggi.

Garlasco, i post di Andrea Sempio in un forum

Sono oltre tremila i post scritti da “Andreas” tra il 2009 e il 2016 su “Italian seduction club”, un forum web dedicato alle tecniche di seduzione.

Alcuni di questi vecchi messaggi circolano da tempo sui social, con l’ipotesi che dietro a quel nickname ci fosse Andrea Sempio.

ANSA

Diversi elementi sembrano indicare che quel profilo appartenesse a Sempio, dall’età all’auto che guidava.

A confermare questa ipotesi è stata Angela Taccia, avvocata del 38enne indagato per il delitto di Garlasco.

La fissazione per una ragazza

Tra i tanti messaggi, riportati dal Corriere della Sera, c’è un post in particolare, datato 30 novembre 2010, in cui “Andreas” si racconta e parla di una “one-itis“, una ossessione amorosa presente nel suo passato.

“L’unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni ) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20″, scriveva Andreas.

“Da quando ne sono uscito, ho avuto alcuni momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma, nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente nella mia vita, come lo ha avuto la mia ex one-itis”.

Alla luce del presunto movente del delitto di Garlasco indicato dalla procura di Pavia – un’aggressione scatenata da un rifiuto a un approccio sessuale – sorge il dubbio che potesse trattarsi di Chiara Poggi.

Una ossessione che non era però segreta. In altri messaggi è lo stesso Andreas a scrivere che i suoi amici sapevano della sua “one itis”.

Come ha confermato a Quarto Grado Angela Taccia, avvocata e storica amica di Sempio, escludendo che la ragazza in questione fosse la vittima del delitto.

“Mi ricordo benissimo della ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi. Vedremo se chiamarla a testimoniare”, ha detto Taccia.

I commenti su stragi e stupri

Dai tanti messaggi di Andreas sul forum emergono alcuni tratti della sua personalità e il suo rapporto con le donne e con la violenza.

Come quando spiegava che il suo ostacolo principale fosse “il contatto fisico. Non ho l’abitudine di toccare le persone”.

“Mi sono innamorato solo una volta e, l’ho capito nel tempo, ero innamorato di una fantasia più che della ragazza in sé. Infatti la conoscevo appena”, scriveva nel settembre 2014.

In un post, commentando un articolo su Elliot Rodger, l’autore del massacro di Isla Vista nel 2014, Andreas scrive di ritrovarsi in lui, “solo che io non avevo armi ed ero troppo impegnato a drogarmi e tagliuzzarmi qua e là per progettare una strage”.

In un altro fa una riflessione sullo stupro: “Razionalmente può essere un orrore ma dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione, è dimostrazione pratica della forza del maschio”.