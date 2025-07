Garlasco, i punti oscuri dell'interrogatorio di Andrea Sempio del 4 ottobre 2008 dal malore allo scontrino

Il 4 ottobre 2008 sono stati convocati in caserma alcuni frequentatori di casa Poggi tra cui gli amici del fratello della vittima del delitto di Garlasco. Proprio l’interrogatorio ad Andrea Sempio presenterebbe delle incongruenze a partire dal malore smentito fino alla sovrapposizione del verbale con quello degli amici.

L’interrogatorio ad Andrea Sempio nel 2008

Andrea Sempio è stato convocato in caserma il 4 ottobre 2008 alle 10.30 negli uffici della compagnia di Vigevano.

Ad ascoltarlo sono stati il maresciallo capo Flavio Devecchi e il capitano Gennaro Cassese, il carabiniere che coordina le indagini su Garlasco. Il verbale è stato chiuso alle 14.40 ed è stato in quell’occasione che Sempio ha consegnato il famoso scontrino del parcheggio.

IPA

Andrea Sempio

Il verbale sovrapposto a quello degli amici

Tra i punti oscuri su quanto accadde quella mattina, ci sono i verbali degli amici di Sempio, firmati nelle stesse ore dell’interrogatorio all’allora diciannovenne.

I due carabinieri che stavano sentendo Sempio in merito al delitto di Garlasco hanno firmato i verbali degli amici Biasibetti e Capra, rispettivamente uno aperto alle 11.25 e chiuso alle 12.10 e l’altro alle 13.25 e finito alle 14.20.

L’incongruenza è che, secondo gli atti, Sempio negli stessi orari è sempre sotto interrogatorio.

Il malore smentito e ammesso in Tv

Durante l’interrogatorio, Andrea Sempio si è sentito male e in caserma è stato richiesto l’invio di un’ambulanza del 118. L’intervento dei soccorritori, secondo la scheda recuperata dai pm di Pavia, è durato 40 minuti.

Questo evento però non è stato trascritto nel verbale ed è stato smentito anche dai legali di Sempio.

Il ragazzo lo ha invece confermato in un’intervista a Quarto Grado in cui ha raccontato di essersi “presentato all’interrogatorio che però era già qualche giorno che avevo la febbre, quindi già non stavo benissimo. Loro hanno visto che ero un po’ ovattato e che andavo un po’ giù, mi perdevo un po’ e allora hanno deciso di chiamare l’ambulanza”.

Lo scontrino del parcheggio

Riguardo al famoso scontrino del parcheggio che collocherebbe Sempio in un luogo lontano dalla villetta dei Poggi al momento del delitto, nel verbale compare solo la frase: “Faccio presente che ho conservato lo scontrino del parcheggio, che vi consegno”.

Manca invece la parte relativa all’interruzione dell’interrogatorio per tornare a casa a prendere il ticket.

Sulla questione è sempre Sempio, nel corso dell’intervento a Quarto Grado, a rivelare di essere stato mandato a casa.

“Mi hanno richiamato indietro – ha aggiunto – abbiamo parlato dello scontrino, abbiamo concluso tutto e a quel punto sono andato a casa a riprenderlo, gliel’ho riportato e hanno riaggiornato il verbale. Tutto lì. E infatti, nel giro dei miei amici quando poi parlavamo io ero l’unico che al posto di averci messo un’ora, un’ora e mezza, ci ho messo tipo quattro ore di interrogatorio ma perché mi hanno mandato su e giù due volte praticamente”.

Gli inquirenti pavesi si sono ora accorti di queste incongruenze e avrebbero di recente sentito i due carabinieri che hanno firmato gli atti. Nessuno sembrerebbe ricordare né il malore né come sia stato portato lo scontrino.