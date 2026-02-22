Garlasco, i "ragionevoli dubbi" del giudice Vitelli sull'impronta di Alberto Stasi sul dispenser del sapone

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi non sarebbe stata lasciata per lavare via il sangue, ma pomodoro. Lo sostiene il giudice Stefano Vitelli, il magistrato che nel 2009 assolse in primo grado l’allora fidanzato di Chiara, portando avanti il principio del “ragionevole dubbio”, da cui ha ricavato il titolo del libro in cui ha ricostruito il suo punto di vista personale e processuale sul delitto di Garlasco.

I ragionevoli dubbi su Garlasco

Vitelli, oggi giudice del tribunale del Riesame di Torino, fu all’epoca il giudice per le udienze preliminari di Vigevano che assolse Stasi con rito abbreviato e formula dubitativa per non aver commesso il fatto.

Una decisione che continua a difendere a 19 anni di distanza dall’omicidio, anche attraverso il libro “Il ragionevole dubbio di Garlasco” scritto insieme al giornalista Giuseppe Legato, con cui torna a spiegare come gli elementi raccolti contro Stasi non fossero sufficienti per la condanna dell’allora studente universitario.

La ricostruzione di Stefano Vitelli

Il magistrato è tornato ancora una volta a sostenere il principio del “ragionevole dubbio“, punto cardine del codice di procedura italiano, soprattutto alla luce della nuova indagine della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi.

In un’intervista a Il Giorno, Vitelli ha sottolineato come nel caso di Garlasco “ci sono state carenze istruttorie iniziali che probabilmente hanno inciso sull’attività investigativa, che si è concentrata soprattutto su Stasi. L’alibi di Stasi, legato al suo lavoro al computer quella mattina, è stato scoperto dopo un anno e mezzo. Se fosse stato scoperto subito, forse Stasi sarebbe rimasto tra gli indagati ma non sarebbe stato il solo. Ci sono problemi oggettivi di compatibilità temporale fra l’omicidio e Stasi. Ci sono problemi di soggettività”.

L’impronta sul dispenser

Nelle sue dichiarazioni il giudice ha rimarcato come tutti i dubbi che nel 2009 lo convinsero ad assolvere Stasi continuano a valere anche oggi, in particolare quello sull’impronta lasciata da Stasi sul dispenser del sapone nel bagno della villetta.

“È vero che l’assassino è entrato nel bagno, che ha sostato davanti al lavandino – premette Vitelli – Però è altrettanto vero che nel lavandino non c’era sangue, non ce n’era neppure nello scarico. Il lavandino era sporco com’era normale che fosse, ma non c’era sangue. La sera prima Stasi ha mangiato la pizza con Chiara. Ha lavorato alla tesi. È ragionevole credere che la sua impronta sul dispenser sia stata lasciata quando ha lavato le mani, sporche non di sangue ma di pomodoro”