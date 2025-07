Garlasco, i sette elementi che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alberto Stasi è stato condannato per l’omicidio di Garlasco sulla base di sette elementi indiziari, fra cui spiccano l’assenza di alibi e le incongruenze nel racconto. L’assassino conosceva Chiara Poggi e la sua abitazione, in cui non sono stati rilevati segni di effrazione. Riscontrate, invece, tracce anomale sulle scarpe e sul dispenser, a cui si aggiungono i tanti dubbi sulle biciclette.

Perché Alberto Stasi è stato condannato

"Morning News" ha riepilogato i sette punti chiave, i sette motivi che hanno portato alla condanna definitiva per Alberto Stasi per il delitto di Garlasco.

Si tratta di una serie di elementi indiziari che, tutti insieme, hanno convinto la Corte d’Appello di Milano e successivamente la Cassazione della sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Primo fra tutti c’è l’assenza di un alibi solido nella finestra temporale del delitto, durante la quale Stasi era presente in zona. Nell’abitazione dei Poggi è stata confermata la totale assenza di segnali di effrazione: l’assassino conosceva Chiara e quel luogo.

Le scarpe 42, la bicicletta, il dispenser

L’assenza di macchie sulle sue scarpe – insieme alla presenza di una suola sporca sul tappetino di casa Poggi compatibile con la sua taglia – suggerisce un tentativo di depistaggio o pulizia.

Altri elementi, come le impronte digitali di Alberto Stasi sul dispenser del bagno, implicano un tentativo di rimuovere tracce dopo il delitto, e rafforzano il quadro accusatorio.

La presenza documentata di una bicicletta nera da donna – modello compatibile con quella di Stasi – nei pressi dell’abitazione, accompagnata al mancato sequestro tempestivo, costituisce un altro tassello fondamentale, così come i pedali sostituiti sull’altra bicicletta di colore bordeaux.

La lista dei 7 indizi

Ecco la lista dei 7 elementi che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi, riportati da "Morning News":

Assenza di segnali di effrazione nella villetta dei Poggi; Incongruenze nel suo racconto; Impronte sul dispenser; Bugie sulla bicicletta; Pedali bicicletta sostituiti; Assenza di alibi; Scarpe n.42

Garlasco, il quadro accusatorio

Dopo cinque processi tra il 2009 e il 2015, incluse due assoluzioni, la Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 16 anni di reclusione per Alberto Stasi. I giudici hanno ritenuto il suo racconto "illogico e falso", compatibile con quello di un aggressore anziché di colui che ha trovato il cadavere.

L’insieme di tutti gli indizi – tempi dell’omicidio compatibili con la sua presenza, tracce sulle sue scarpe, impronte sul dispenser e testimonianze – vanno a comporre un quadro probatorio coerente e convergente verso la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

La Cassazione, in particolare, ha parlato di elementi "gravi e precisi" integrati in un mosaico indiziario decisivo.