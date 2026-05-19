Garlasco, i soliloqui di Andrea Sempio sollevano i dubbi dell'esperto: "La parola video io non la sento"

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Per Michele Vitiello la trascrizione dei soliloqui di Andrea Sempio potrebbe essere differente da quella presente nell’informativa dei carabinieri della Moscova e ripresa dalle principali testate nazionali. In più occasioni mediatiche, infatti, l’ingegnere informatico forense ha ribadito che alcuni termini presenti sulle trascrizioni non sarebbe in grado di percepirli, considerando che il suo lavoro si è svolto senza avere i brogliacci davanti, per evitare condizionamenti. Grande assente, secondo la sua versione, è la parola “video“, uno dei punti cardine delle nuove indagini sul delitto di Garlasco.

L’intervento di Michele Vitiello

Venerdì 15 maggio Michele Vitiello, ingegnere informatico forense, ha analizzato per Quarto Grado gli audio delle intercettazioni di Andrea Sempio trascritti per la Procura di Pavia dai carabinieri della Moscova in un’informativa di 310 pagine.

L’esperto non ha nascosto i suoi dubbi su quanto riportato dai militari, circa gli stessi condivisi dall’avvocato dell’indagato, Liborio Cataliotti.

Interpellato da Dentro la notizia, Vitiello ha spiegato: “Noi non abbiamo a disposizione i brogliacci, quindi non ho voluto leggere le frasi prima per non avere un’influenza“.

Quindi passa ad alcuni esempi sulle differenze tra le trascrizioni riportate nell’informativa dei carabinieri e le parole da lui percepite nella sua analisi.

I dubbi sulle trascrizioni degli audio di Andrea Sempio

Ad esempio: “Non sento parlare delle tre chiamate, ma sento: ‘Mi ha chiamato'”. E ancora: “Io la parola ‘video’ non la sento, in tutta sincerità”, ma anche “Quella ‘penna’ mi resta di difficile ascolto”.

Secondo Vitiello, quindi, i riferimenti alle tre chiamate, al video e alla penna non sarebbero percepibili. C’è, inoltre, un altro dubbio su quel “ce l’ho” che Sempio direbbe quando parla, appunto, del video intimo di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Vitiello sostiene di sentire: “Mica ce l’ho“. “Quindi è una negazione”, osserva l’esperto.

Soliloquio o dialogo? Gli altri dubbi su Garlasco

Secondo Vitiello, ancora, “dall’analisi di un’altra intercettazione quello che viene indicato come un soliloquio potrebbe forse non essere tale“, quindi “a orecchio si potrebbe anche pensare che stia parlando con qualcuno“.

Come anticipato, anche Liborio Cataliotti ha riferito che il lavoro della difesa di Sempio, rappresentata anche dalla sua collega Angela Taccia, si concentra, ora, sulla possibilità di ottenere sei consulenze sul materiale raccolto dai militari – le intercettazioni, gli appunti, i post sul forum Italian Seduction – con l’intento di rispondere con nuovi elementi all’impianto accusatorio della Procura di Pavia.