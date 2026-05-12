Garlasco, i soliloqui di Sempio in auto possono avere un peso a processo? Da Avetrana a Parolisi, i precedenti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Le intercettazioni in auto di Andrea Sempio potrebbero avere un peso nell’eventuale processo sul delitto Garlasco. E non sarebbe la prima volta. Sui soliloqui del nuovo indagato dell’omicidio di Chiara Poggi si concentra parte del quadro indiziario della procura di Pavia, anche se probabilmente non avrebbero lo stesso valore di prova di altri indizi come l’impronta 33 attribuita al 38enne o il dna trovato nelle unghie della vittima. Eppure nella storia della cronaca nera italiana ci sono almeno due precedenti in cui le riflessioni tra sé e sé degli indagati sono state ritenute equiparabili a confessioni, come per Salvaltore Parolisi e l’omicidio di Avetrana.

I soliloqui di Andrea Sempio

Tra gli elementi intorno ai quali girano le accuse dei pm ad Andrea Sempio, una quota significativa è costituita dalle intercettazioni in auto in cui si sente il 38enne parlare da solo, ripercorrendo alcune fasi del delitto.

In un audio risalente ad aprile 2025, l’indagato menzionerebbe uno scambio telefonico avuto con la vittima nelle chiamate effettuate nei giorni precedenti al delitto, in cui sarebbe stato respinto dalla 26enne, oltre a fare riferimento ai video intimi filmati da Chiara Poggi con Alberto Stasi e al sangue nella villetta di Garlasco, che avrebbe visto durante la sua presunta presenza sulla scena del delitto.

ANSA

Il peso nella nuova inchiesta su Garlasco

Se per la difesa questo audio sarebbe una semplice ripetizione ad alta voce di Sempio della prima audizione di Alberto Stasi, per la procura di Pavia potrebbe trattarsi di rielaborazioni nevrotiche fatte dal 38enne per sfogarsi, senza sapere di essere ascoltato dalle cimici.

Sempre parlando da solo in un’altra intercettazione in auto risalente al 2017, già nota ma tornata all’attenzione degli inquirenti, Andrea Sempio farebbe riferimento a un orario, le 09:30, che secondo chi indaga sarebbe riconducibile all’omicidio di Chiara Poggi.

Come spiegato in un’intervista a Virgilio Notizie dalla criminologa Cristina Brasi, in ogni caso “l’analisi psicologico-linguistica di soliloqui o post assume rilevanza scientifica, e dunque peso in sede di giudizio, solo se condotta tramite metodi validati e replicabili. Ad esempio, l’elaborazione del linguaggio naturale o l’uso di tecniche e strumenti specialistici (dizionari psicometrici standardizzati come il LIWC – Linguistic Inquiry and Word Count)”.

I precedenti di Salvatore Parolisi e di Avetrana

In letteratura esistono almeno due precedenti di note vicende giudiziarie in cui i soliloqui hanno avuto un peso nei processi.

È il caso di Salvatore Parolisi, condannato a 20 anni di carcere per aver ucciso con 35 coltellate la moglie Melania Rea nel 2011.

Il caporalmaggiore dell’Esercito denunciò la sparizione della donna, il cui cadavere fu ritrovato nel bosco delle casermette a Ripe di Civitella, in provincia di Teramo a pochi giorni dalla scomparsa.

A portare alla condanna del marito furono proprio le intercettazioni in auto, in cui si sentiva Parolisi dire tra sé e sé: “Ti devo sputtanare… mi devo fare 30 anni… ma ti devo tirare il cuore dal petto, però me li faccio volentieri… Me li faccio volentieri”.

Un caso simile avvenne anche nella condanna di Michele Misseri per l’omicidio di Sara Scazzi ad Avetrana: nell’ottobre 2010, intercettato nella sua auto subito dopo la scarcerazione, parlando da solo puntò il dito contro la moglie Cosima e la figlia Sabrina.