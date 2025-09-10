Garlasco, i sospetti di Massimo Giletti dopo l'arresto di Flavius Savu poche ore prima della sua intervista

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Quel giornalista sono io“. Così Massimo Giletti risponde alle indiscrezioni arrivate dopo l’arresto di Flavius Savu, il romeno fermato a Zurigo dopo cinque anni di latitanza e che dice di essere a conoscenza di fatti relativi al delitto di Garlasco. Dopo il fermo, infatti, è emerso che l’ex latitante avrebbe dovuto incontrare un noto giornalista italiano il giorno successivo. Giletti, quindi, in un video pubblicato sui social conferma i rumor.

La dichiarazione di Massimo Giletti

La sera di martedì 9 settembre Flavius Savu è stato fermato nei pressi di Zurigo, in Svizzera. Savu era latitante dal giorno della sua condanna, quando nel 2018 una sentenza aveva disposto per lui e per il connazionale Florin Tanasie per estorsione aggravata.

Appresa la notizia dell’arresto di Savu Il Tempo, in un articolo pubblicato mercoledì 10 settembre con la firma di Rita Cavallaro, ha rivelato che nello stesso giorno l’ex latitante avrebbe dovuto incontrare “un giornalista italiano” per rivelargli verità sconcertanti che metterebbero in relazione gli scandali del Santuario della Madonna della Bozzola e l’omicidio di Chiara Poggi.

ANSA Massimo Giletti ha rivelato che avrebbe dovuto intervistare Flavius Savu sul delitto di Garlasco

Raggiunto da queste indiscrezioni Massimo Giletti ha rotto il silenzio e ha fatto chiarezza: “Il giornalista italiano che avrebbe dovuto intervistare Flavius Savu, a Zurigo in Svizzera, sono io”, dice nel filmato.

Savu “è la gola profonda e sa tutto su quello che succedeva all’interno del santuario della Bozzola a Garlasco”, spiega Giletti, che aggiunge: “Ora, quanto riti satanici, orge, sesso fossero poi legati al delitto di Chiara Poggi, questo non lo sappiamo”. Quindi “Savu si era deciso di parlare con me. ‘Devo dirti una cosa molto molto importante’, mi aveva detto”. Il latitante, però, è stato arrestato “pochissime ore prima che io lo incontrassi a Zurigo”. Il giornalista e conduttore dà comunque appuntamento al 22 settembre, quando ripartirà con il suo format Lo Stato delle Cose.

L’arresto di Flavius Savu prima dell’intervista

Secondo Massimo Giletti l’arresto di Flavius Savu poco prima della sua intervista non sarebbe una coincidenza. L’uomo, ricordiamo, era latitante da quando era stato condannato, insieme al connazionale Florin Tanasie, a cinque anni di reclusione per estorsione aggravata.

Secondo la sentenza i due avrebbero costretto don Gregorio Vitali, ex rettore del Santuario della Madonna della Bozzola, a farsi consegnare una ingente somma di denaro in cambio del loro silenzio su presunti video compromettenti di cui avevano minacciato la divulgazione. Il religioso avrebbe consegnato loro una cifra pari a 150 mila euro. Dei presunti filmati compromettenti, ad oggi, non esiste traccia.

Il collegamento con il delitto di Garlasco

Più volte Massimo Lovati ha sostenuto che Chiara Poggi sia stata uccisa da un sicario assoldato da un’organizzazione criminale che voleva mettere a tacere la ragazza. A supporto di questa teoria sono arrivate, poi, le dichiarazioni rilasciate da Flavius Savu a un inviato di Chi l’ha Visto?. Chiara Poggi “aveva scoperto il giro”, ovvero un sistema di incontri sessuali e altri strani rituali che si sarebbero consumati nel contesto religioso di quel luogo di culto.

L’avvocato Roberto Grittini, che difende Savu e Tanasie, aveva riferito a Mattino Cinque News che Flavius avrebbe la convinzione che Chiara Poggi sia stata uccisa “perché sapeva cosa stava succedendo o fosse accaduto presso il Santuario della Bozzola”. Ancora, un altro elemento a sostegno di questo collegamento è arrivato da un memoriale di Cleo Koludra Stefanescu, nipote di Savu, il quale avrebbe scritto che lo zio “mi disse che aveva conosciuto una ragazza di Garlasco” di cui la trasmissione Iceberg andata in onda su Telelombardia – che ha trasmesso in esclusiva alcuni estratti del documento – ha oscurato il nome.

La ragazza avrebbe confidato a Savu “che c’era un grosso giro di pedofilia e una specie di prostituzione riguardo il Santuario delle Bozzole gestito da un custode che lavorava per (omissis)”.