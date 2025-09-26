Garlasco, i sospetti su Mario Venditti e il biglietto trovato a casa Sempio: la famiglia Poggi attacca Stasi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’indagine sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti e i presunti contatti con Andrea Sempio travolgono l’inchiesta su Garlasco. Non si è fatta attendere la reazione della famiglia di Chiara Poggi, tramite le parole dell’avvocato del fratello della Marco, Francesco Compagna, che ha riportato lo sconcerto dei genitori della vittima. Per il legale, la concomitanza tra le perquisizioni e l’udienza sulla proroga dell’incidente probatorio non sarebbe un caso.

Le indagini sui contatti tra l’ex procuratore Venditti e i Sempio

La notizia dell’ipotesi di corruzione in atti giudiziari per l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 archiviò l’indagine su Andrea Sempio, è esplosa all’improvviso sulla nuova inchiesta di Garlasco. Gli accertamenti sono nati da un biglietto attribuito al padre del 37enne indagato, su cui sarebbe stato scritto "Venditti / gip archivia X 20-30 euro".

Nella mattinata di venerdì 26 agosto sono scattate le perquisizioni nelle proprietà del magistrato, di due ex carabinieri oggi in congedo, Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, investigatori dell’epoca sul caso, oltre che a casa dei genitori e degli zii di Sempio.

Le parole dell’avvocato di Marco Poggi

Secondo l’avvocato di Marco Poggi, Francesco Campagna, il colpo di scena non farebbe però che alimentare il clamore mediatico sul caso e rischia di allontanare la verità sul delitto di Garlasco.

"La paura della famiglia è che questo sia un tormentone destinato a non finire mai, sulla pelle delle persone coinvolte e della credibilità della giustizia italiana"

Il legale ha parlato entrando in procura in Pavia e ha sottolineato come secondo lui la notizia delle perquisizioni sia arrivata nel giorno in cui si discute della proroga dell’incidente probatorio per "rilanciare" l’indagine.

"Queste cose non sono casuali – ha dichiarato – C’è il tentativo di rilanciare attraverso un meccanismo di sponda un’indagine che ad oggi ha portato solamente conferme sulla responsabilità di Stasi. Questo non è un colpo di scena, è una grande vicenda nella quale si ha l’impressione si combatta senza esclusione di colpi"

L’indagine

Per l’avvocato Compagna sarebbe, dunque, un tentativo di sviare l’attenzione dall’udienza in corso davanti alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli, per discutere la proroga dell’incidente probatorio chiesta dalla genetista Denise Albani e dall’esperto dattiloscopico Domenico Marchigiani, periti del giudice.

La richiesta ha l’obiettivo di sciogliere il nodo principale relativo ai due profili del dna trovati sulle unghie di Chiara Poggi: per i difensori di Alberto Stasi, per i pm e per i loro consulenti, uno è riconducibile ad Andrea Sempio.