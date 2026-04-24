Garlasco, il caso della stessa quantità di Dna su pedali e cucchiaino: "Quasi impossibile scientificamente"

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Stanno per giungere a termine le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Il procuratore capo Fabio Napoleone è pronto a esporre al procuratore generale Francesca Nanni gli indizi ritrovati nell’ultimo anno e mezzo e che aprirebbero la strada a una revisione della condanna di Alberto Stasi e alla richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio. A pesare, in particolare, pare siano le tracce di Dna rinvenute sui pedali della bici di Stasi e sul cucchiaino presente nel soggiorno in cui fu uccisa Chiara Poggi.

Sui pedali le stesse quantità di Dna che sul cucchiaino

L’inviato di Mattino Cinque dal Tribunale di Milano svela anche indiscrezioni riguardanti la consulenza di Carlo Previderè, il genetista forense ingaggiato dalla Procura di Pavia.

Il tecnico si sarebbe concentrato su dati già analizzati e anche su altri elementi genetici, in particolare le tracce di Dna rinvenute sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi.

IPA

Il giornalista Mediaset racconta che “la quantità di Dna trovata sui pedali è identica alla quantità di Dna trovata sul cucchiaino del divano di casa Poggi”.

Si tratta di un dato “scientificamente impossibile, sul quale si è indagato molto”. Un dato che confermerebbe che uno scambio di pedali non è mai avvenuto e che Stasi potrebbe non essersi mai trovato sulla scena del crimine.

Possibile revisione per la condanna di Stasi

Alberto Stasi, fidanzato di Chiara Poggi all’epoca dell’omicidio, fu assolto in primo grado nel 2009 e in appello nel 2011.

La sentenza fu in seguito annullata dalla Cassazione e, nel nuovo processo di secondo grado, Stasi fu condannato a 16 anni di reclusione, condanna confermata dalla Suprema Corte nel 2015.

L’informazione – questo il nome tecnico del documento – presentata dal procuratore Napoleone potrebbe però ribaltare la posizione di Stasi, dimostrandone l’assenza sul luogo del delitto al momento dell’omicidio.

Il Dna presente sui pedali è fondamentale perché si tratta proprio di uno dei 7 elementi su cui si fondò la condanna di Stasi.

La chiusura delle indagini sul caso Garlasco

Concluse le attività investigative degli inquirenti, a seguito del colloquio tra i due procuratori, si procederà al deposito dell’informativa finale redatta dai carabinieri della squadra Omicidi e delle ultime consulenze tecniche.

La più dibattuta è appunto la consulenza del genetista Carlo Previderé, che ha rianalizzato tutte le tracce genetiche ripartendo dai dati grezzi consegnati dalla perita Denise Albani.

Vi è infine il risultato dell’analisi medico-legale affidata a Cristina Cattaneo, che ha riportato l’ora del delitto tra le 10:30 e le 12:00 del mattino, così come inizialmente ipotizzato dal medico legale Marco Ballardini.