Garlasco, il commento di Enrico Mentana sul tentato suicidio della mamma di Sempio: "Non servono spiegazioni"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il caso Garlasco non è “un gioco di società”, e certamente la madre di Andrea Sempio “ha subito l’effetto” della pressione mediatica che l’ha portata, mercoledì 17 giugno, a tentare di togliersi la vita – una verità confermata dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia – e per questo si rivela opportuno non cercare un motivo specifico nel suo gesto. Lo sottolinea Enrico Mentana nel suo telegiornale, appresa la notizia.

Il commento di Enrico Mentana su Garlasco

Giovedì 18 giugno Enrico Mentana, durante il suo telegiornale su La7, ha commentato la notizia arrivata nella giornata di ieri, quando è emerso che Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ha tentato il suicidio – una verità confermata dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia – con un’overdose di farmaci.

La donna “è stata sottoposta per un anno a una continua pressione mediatica e a un dibattito incessante“, il tutto come se fosse “un gioco di società”.

ANSA

Daniela Ferrari ha subito “sicuramente l’effetto di questa pressione, ma non serve a nulla dire ‘l’ha fatto perché…’, o cercare ulteriori spiegazioni”.

Quindi l’appello: “Non continuiamo, almeno di fronte a un fatto del genere, con quel gioco di società”.

Come sta la mamma di Andrea Sempio

Daniela Ferrari è fuori pericolo, ma è il momento dei bilanci. Quale sia il motivo del suo gesto può riferirlo solamente la diretta interessata, ma le ipotesi convergono tutte sul suo indiretto coinvolgimento nelle indagini sul delitto di Garlasco.

Il figlio, infatti, è indagato per omicidio volontario nell’inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Il marito Giuseppe Sempio, invece, è indagato dalla Procura di Brescia con l’ipotesi di reato di corruzione.

Lo sfogo di Roberta Bruzzone

Giovedì 18 giugno Roberta Bruzzone, intervenuta a La Vita in Diretta, ha sottolineato che Daniela Ferrari avrebbe tentato il suicidio “non perché abbia dubbi sul figlio”, ma “perché viene macellata” da quando hanno riaperto le indagini sul delitto di Garlasco.

Quindi la criminologa ha ricordato il duplice suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, in carcere per il femminicidio di Federica Torzullo, a seguito della gogna social piovuta sulla famiglia dopo la scoperta del corpo e la confessione.