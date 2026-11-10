Garlasco, il commento di Massimo Lovati sui video di Andrea Sempio: "Perplesso, per me era ragazzo pulito"

Massimo Lovati non nasconde la sua sorpresa davanti ai video di Andrea Sempio. L’ex legale dell’imputato della nuova indagine sull’omicidio di Garlasco ha commentato i filmati emersi dal passato del 38enne, in cui esprime le sue teorie ambigue sugli stupri e le violenze sulle donne.

Il commento di Massimo Lovati

Intercettato dall’inviata della trasmissione di Milo Infante Ore 11, l’avvocato non si è tirato indietro sulle domande riguardo i vecchi filmati trovati nell’hard disk di Andrea Sempio, in cui formula dei ragionamenti sulla violenza sulle donne attraverso dei soliloqui davanti a una telecamera.

Davanti al tribunale di Milano, dove è a processo per diffamazione nei confronti dello studio Giarda, Massimo Lovati non si è detto “turbato perché sono cose che circolano ormai dappertutto, invece stupito del fatto che lui abbia, non dico abbracciato, ma comunque condiviso queste cose qua”.

Le perplessità su Andrea Sempio

L’ex legale di Andrea Sempio ha dichiarato di essere rimasto “perplesso” più che stupito dalle frasi sugli stupri contenute nei video, che non costituiscono un elemento di prova contro l’imputato nel procedimento sul delitto di Garlasco, ma potrebbero essere utili per tracciare un suo profilo.

“Non me l’aspettavo, perché per me era un ragazzo pulito, un ragazzo educato, un ragazzo rispettoso” le parole di Lovati di fronte alle telecamere di Rete 4.

Il commento sulla personalità

Secondo la riflesione l’ex avvocato del 38enne andrebbe “scissa la personalità di Sempio tra la gente e quella di Sempio con se stesso. Io adesso non voglio parlare di doppia personalità, ma sono due tratti di un’anima, scisse” ha sostenuto.

“È una personalità che si sviluppa quando lui è da solo, con se stesso, e invece è ben diversa da quella che lui ha e intrattiene con la gente” ha spiegato, definendo infine i rapporti con il suo ex assistito “normalissimi, di stima reciproca e anche di affetto da parte mia, ma penso anche da parte sua, nei miei confronti”.