Garlasco, il criminologo Spoletti ricostruisce in 3D la morte di Giovanni Ferri con un software dell'FBI

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La Procura di Pavia, nella persona di Fabio Napoleone, ritorna in quell’intercapedine di via Mulino a Garlasco, dove il 22 novembre 2010 una ragazza rinvenne il corpo senza vita di Giovanni Ferri, 88 anni. Il pensionato presentava ferite da arma da taglio sul collo e su un polso. Gabriella Conti, vedova dell’anziano, non ha mai creduto alla morte per suicidio, l’ipotesi con cui la prima inchiesta liquidò le indagini. Oggi gli investigatori riaprono le indagini e Fabrizio Gallo, avvocato della moglie della vittima, si avvale della collaborazione del criminologo Gianni Spoletti, che nel luogo della tragedia sta effettuando rilievi con un software 3D in dotazione all’FBI.

I rilievi in 3D del criminologo Gianni Spoletti

Le telecamere di Mattino Cinque hanno affiancato Gianni Spoletti, criminologo, mentre effettuava rilievi nell’intercapedine in cui il 22 novembre 2010 fu rinvenuto il cadavere di Giovanni Ferri, a Garlasco.

Spoletti fa parte del team difensivo messo in piedi da Fabrizio Gallo, l’avvocato che difende Gabriella Conti, moglie di Ferri. Il criminologo si è subito messo all’opera.

In quell’intercapedine, Spoletti sta effettuando dei rilievi utilizzando "un software dedicato 3D che ricostruisce la scena del crimine", spiega all’inviato Emanuele Canta.

In questo momento sono in corso "i rilievi fotografici che ci serviranno per compararli con tutte le altre attività d’indagine". Emanuele Canta che si tratta di una sorta di "BPA di parte con la spiegazione della dinamica, studiando le macchie di sangue rilevate e studiando gli spazi" in cui si consumò la tragedia.

Si riapre l’inchiesta sulla morte di Giovanni Ferri

Il 24 ottobre Fabio Napoleone della Procura di Pavia, la stessa titolare della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, ha riaperto le indagini sulla morte di Giovanni Ferri. La decisione è arrivata un mese dopo la presentazione di un esposto firmato da Gabriella Conti e dal suo avvocato Fabrizio Gallo.

Ora gli inquirenti rispolverano i reperti ancora disponibili negli archivi, a partire dal coltello trovato tra le mani dell’88enne e dai fazzoletti sporchi di sangue rinvenuti sulla scena del crimine.

Le stranezze notate dall’avvocato Fabrizio Gallo

Ospite di Ore 14 il 26 ottobre, Fabrizio Gallo ha parlato di alcune stranezze riscontrate nel fascicolo: in primo luogo, a giugno 2026, quando si rivolse a Fabio Napoleone per visionare il fascicolo, proprio Napoleone gli avrebbe riferito che quel dossier non si trovava. Tempo dopo, Napoleone gli comunicò via pec che il fascicolo era stato ricostituito, e glielo consegnò.

Gallo, studiando le carte, notò alcune incongruenze: ad esempio, nessuno analizzò il coltello né i fazzoletti di carta, ma soprattutto fa notare che la ragazza che diede l’allarme riferì che sulla scena del crimine non ci sarebbe stato alcun coltello.

Cosa accadde il 22 novembre 2010

Intorno alle 9:30 del 22 novembre 2010 Giovanni Ferri, come di consueto, uscì di casa e raggiunse il Bar Jolly di largo Primo Maggio. L’uomo non fece più ritorno a casa.

Alcune ore dopo una ragazza di 17 anni, che passava nei pressi del civico 9 di via Mulino, notò il corpo in un’intercapedine. La giovane diede l’allarme, e la Procura archiviò le indagini come suicidio. Troppe cose, tuttavia, erano avvolte nell’ombra: le ferite presenti sul corpo di Ferri erano incompatibili con un gesto volontario, e soprattutto sull’asfalto non erano presenti tracce di sangue.