Garlasco, il dettaglio di Selvaggia Lucarelli sulla frase di Alberto Stasi su Chiara al pc: "Mai stato notato"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Alberto Stasi avrebbe dato due versioni diverse di quanto accaduto l’ultima sera che ha visto Chiara in casa di lei a Garlasco. Selvaggia Lucarelli fa notare un dettaglio che riguarda una conversazione in caserma tra il ragazzo e Stefania Cappa, la cugina della vittima, avvenuta quattro giorni dopo il delitto. Stasi avrebbe detto di aver lasciato la fidanzata al pc, ma la versione non coinciderebbe con quanto detto ai carabinieri.

Selvaggia Lucarelli sul dettaglio della frase di Stasi

In un articolo su Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli fa riferimento a un video che ritrae Alberto Stasi e Stefania Cappa in caserma quattro giorni dopo il delitto di Garlasco. I due erano stato lasciati soli e sono stati ripresi mentre parlavano.

Le immagini sarebbero state spesso mostrate nelle trasmissioni televisive ma sempre omettendo un passaggio andato invece in onda il 21 maggio 2025 a Chi l’ha visto.

ANSA

Stasi, parlando dell’ultima volta che ha visto Chiara, avrebbe detto: “Io l’ho lasciata che stava benissimo. L’ho lasciata davanti a un computer“.

Lucarelli fa notare che Chiara Poggi non aveva un computer portatile e quello che usava era il fisso di casa Poggi che non risultava essere stato acceso dal 10 agosto 2007, ovvero tre giorni prima del delitto.

L’ipotesi che Stasi abbia mentito

Nell’articolo su Il Fatto Quotidiano, Lucarelli riporta che ai carabinieri Alberto Stasi avrebbe raccontato una versione diversa. Il ragazzo e Chiara avrebbero guardato Sex and the City in Tv fino all’una di notte, poi si sarebbero salutati e lui sarebbe tornato a casa con la sua auto.

Lucarelli scrive che, nella sentenza di appello, “leggiamo ancora più particolari: “Stasi per giunta indicò nel dettaglio i programmi televisivi che Chiara aveva visto quella sera. E con dovizia di particolari difficilmente compatibili con una fantasiosa ricostruzione degli eventi”.

Stasi avrebbe fornito ai carabinieri un racconto ricco di particolari e Lucarelli si chiede quindi “come mai in caserma, a quattro giorni dall’omicidio, Stasi disse a Stefania Cappa che lasciò Chiara che ‘stava benissimo’ e ‘davanti al computer‘”?.

Da qui l’ipotesi che Alberto Stasi abbia mentito.

La condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Garlasco

Alberto Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi.

Alla luce dell’avviso di conclusione delle indagini della procura di Pavia ad Andrea Sempio, potrebbe venire valutata una revisione nei suoi confronti, istanza che potrebbe procedere, in linea teorica, “parallelamente” al processo Sempio. Al momento la difesa di Stasi non ha presentato nessuna richiesta di revisione.

Intanto l’Adnkronos riporta le dichiarazioni del legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, secondo cui dalla lettura delle consulenze allegate alla discovery “non emergono realmente elementi che possano sconfessare la sentenza passata in giudicato, non vedo spazio per una revisione”.