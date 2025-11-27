Garlasco, il dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi: c'è la conferma della perizia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dalla perizia disposta dal Tribunale di Pavia arriva una rivelazione che dopo 18 anni può riscrivere la storia del delitto di Garlasco. L’analisi effettuata dalla perita nominata dal gip nell’ambito dell’incidente probatorio, Denise Albani, ha confermato che le tracce trovate sotto le unghie di Chiara Poggi sono compatibili con il Dna di Andrea Sempio.

Garlasco, il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi

Secondo la genetista Denise Albani c’è “piena concordanza” tra le tracce trovate sotto le unghie di Chiara Poggi e il Dna di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

La novità, riporta il Corriere della Sera, è contenuta nell’analisi biostatistica effettuata dalla perita e arrivata nella giornata di mercoledì 26 novembre in Tribunale a Pavia e alle parti.

Un risultato che conferma le conclusioni del consulente della procura di Pavia, Carlo Previderé, e di quello del condannato Alberto Stasi, Ugo Ricci, che avevano portato alla riapertura dell’inchiesta.

La perizia della genetista Denise Albani

Si tratta di una anticipazione della perizia disposta dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell’ambito dell’incidente probatorio nell’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi.

La perizia definitiva verrà depositata da Denise Albani, genetista della polizia scientifica, nei prossimi giorni, a inizio dicembre.

E verrà discussa in Tribunale a Pavia il 18 dicembre.

Cosa dice l’analisi biostatistica

La compatibilità del Dna sarebbe stata confermata grazie all’analisi biostatistica, una tecnica che non era ancora disponibile durante le prime indagini sul Garlasco e il processo ad Alberto Stasi.

Secondo quanto riporta il Corriere, il materiale genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è sovrapponibile con il Dna della linea maschile della famiglia Sempio.

L’analisi ha restituito una compatibilità di 12 marcatori sui 16 previsti, una quantità sufficiente per una comparazione ma non per determinare con certezza l’identità dell’individuo.

Nel materiale raccolto sotto le unghie della vittima ci sarebbero anche tracce di un secondo profilo genetico, ma in misura molto minore e non definita.

Ora si fa più complessa la posizione di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi.