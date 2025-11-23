Garlasco, il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è di Sempio? Cosa c'è scritto nel verbale secretato

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Uno dei nodi della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è l’attribuzione del Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi. Secondo la Procura di Pavia quelle tracce biologiche apparterrebbero ad Andrea Sempio, per il tribunale la partita è ancora aperta. Recentemente il TgLa7 è entrato in possesso del verbale dell’udienza secretata dell’incidente probatorio del 26 settembre: nel documento si legge una premessa della genetista Denise Albani secondo la quale arrivare all’identità precisa da attribuire a quel profilo genetico “è concettualmente sbagliato” in quanto “si tratta di profili genetici parziali, non consolidati e, per di più, misti”. Per questo motivo, più che altro, è più che altro possibile arrivare ad individuare “il contesto familiare di appartenenza”.

Il nodo del Dna sotto le unghie di Chiara Poggi

Come anticipato, l’attribuzione del Dna isolato sotto le unghie di Chiara Poggi è uno dei nodi della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L’ipotesi di reato a carico di Andrea Sempio si basa proprio su quel profilo genetico: secondo la Procura quelle tracce appartengono all’amico di Marco Poggi, 19enne all’epoca dei fatti.

Tuttavia la redazione del TgLa7 è entrata in possesso del verbale dell’udienza secretata del 26 settembre. Al suo interno vi sono le premesse della genetista Denise Albani, incaricata dal tribunale.

IPA Secondo la genetista Denise Albani, incaricata dal Tribunale di Pavia, attribuire il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi ad Andrea Sempio è “concettualmente sbagliato”

Se la Procura è convinta che quel profilo biologico appartenga ad Andrea Sempio, la genetista Albani si muove con più cautela. Attribuire all’indagato quel Dna presente sotto le unghie della vittima “è concettualmente sbagliato”, dichiara l’esperta nel verbale acquisito dal TgLa7.

Secondo Albani quelle tracce mostrerebbero “profili genetici parziali, non consolidati e, per di più, misti”, per questo “non si può individuare una singola persona, ma il contesto familiare di appartenza”.

Il confronto con il profilo di Andrea Sempio

Nello stesso verbale Albani, alla luce dell’impossibilità di una precisa attribuzione di quel Dna, dichiara che continuerà il suo lavoro con il confronto con il Dna di Andrea Sempio, Alberto Stasi e “con quello dei tre soggetti che ho a disposizione”, ovvero Mattia Capra, Alessandro Biasibetti e Roberto Freddi.

Il confronto avverrà anche con i profili “di altri tre esponenti della polizia giudiziaria che lavorarono nel 2017 alla scena del delitto ma che non ho”.

Le novità sul delitto di Garlasco

L’udienza presso il palazzo di giustizia di Pavia per la decisione sull’attribuzione di quel Dna ad Andrea Sempio è attesa per il 18 dicembre.

Nel frattempo nel talk televisivi continuano i dibattiti su questa nuova inchiesta. Recentemente Giada Boccellari, avvocata di Alberto Stasi, ha fatto notare che in una foto scattata sulla scena del crimine dagli inquirenti si intravede un profilo che ha tutta l’aria di essere una donna con una borsa. Per il momento gli inquirenti che quel giorno parteciparono ai rilievi – 14 militari arrivati da Garlasco, Vigevano e Pavia – dicono di non ricordare se nel corso del sopralluogo fosse presente una donna ad eccezione del pm Rosa Muscio e di un’operatrice del 118 che, tuttavia, indossava una divisa.

Questo dettaglio ha fatto infuriare Antonio De Rensis, collega di Boccellari nella difesa di Stasi, che sottolinea il possibile inquinamento della scena del delitto anche da parte di persone probabilmente non titolate a muoversi all’interno della villetta.