Garlasco, il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è utilizzabile, verso il confronto con quello di Sempio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I tracciati del Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi è utilizzabile e potrebbe essere confrontato con quello di Andrea Sempio in un incidente probatorio. Lo ha dichiarato lo stesso consulente della famiglia Poggi, il genetista Marzio Capra. Per anni quelle stesse tracce di Dna non sono mai state attribuibili a nessuno.

Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi si può utilizzare

Il quotidiano La Repubblica ha riportato alcune dichiarazioni che il genetista Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi nel caso di Garlasco, ha fatto all’uscita dal tribunale di Pavia venerdì 26 settembre:

Per questa analisi sul dna dei margini ungueali dovremo effettuare tutti gli eventuali confronti.

ANSA Andrea Sempio

Il riferimento di Capra è al Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Repubblica conclude che, di conseguenza alle dichiarazioni del consulente dei Poggi questo Dna sarà confrontato con quello di Andrea Sempio.

“Quel Dna non era attribuibile, non c’era nessun elemento, ci sono dei dati probatori reali. Stiamo dando l’impressione agli italiani che non esistono le scienze forensi, che ognuno può fare una relazione e metterla lì” ha dichiarato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, a riguardo.

Come verrà utilizzato il Dna

I campioni di Dna sono risalenti al 2007, l’anno dell’omicidio di Garlasco. Rimangono i cosiddetti tracciati, i dati grezzi che erano stati ricavati dalle analisi dell’epoca.

Per la prima volta, infatti, gli inquirenti sono entrati in possesso dei dati originali che il Ris di Parma aveva estratto dai campioni.

Quando si terrà l’incidente probatorio

Con questi dati, la genetista Denise Albani del Laboratorio di genetica forense dell’Università di Roma Tor Vergata, dovrà eseguire i nuovi confronti nell’ambito dell’ultimo incidente probatorio prima della conclusione delle indagini.

La data in cui si terranno le ultime analisi prima del possibile processo è però ancora lontana. Bisognerà infatti attendere il 18 dicembre per conoscere con certezza i risultati di laboratorio.

Nel frattempo emergono ulteriori dettagli dall’inchiesta della procura di Brescia sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti per corruzione, e i legali di Alberto Stasi hanno annunciato che il fidanzato di Chiara Poggi chiederà la revisione del processo.