Garlasco, il Dna sul cucchiaino e i tracciati del 2007: si rafforza l'ipotesi di un errore di laboratorio

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco, alcuni documenti grezzi potrebbero contribuire a risolvere il mistero che per 19 anni ha riguardato un numero, cioè i 2,78 nanogrammi per microlitro, la stessa quantità del Dna di Chiara Poggi trovata sia sul cucchiaino sia sui pedali di Alberto Stasi. Elemento questo che ha rappresentato una prova importantissima verso la condanna di Stasi e che potrebbe rappresentare un errore di laboratorio.

Garlasco, il Dna sul cucchiaino

A Ignoto X, la trasmissione condotta da Pino Rinaldi su La7, si è analizzata l’ipotesi dell’errore di laboratorio che è al vaglio della procura.

Non si tratta di prove fino ad ora sconosciute ma di documenti grezzi sulle analisi dei Ris che potrebbero stravolgere lo scenario.

In trasmissione è stato mostrato un tracciato piatto fatto sul cucchiaino dove doveva esserci il Dna di Chiara Poggi: un tracciato fatto tra il 17 e il 19 novembre del 2007 e risultato piatto (significa che non c’è Dna).

Poi è stato mostrato un secondo tracciato che è un tracciato illeggibile, come mostrano alcuni segni scuri sotto delle linee tracciate rosse. Si tratterebbe di una seconda prova, che non è mai stata comunicata alle parti, che riguarda il Dna presente sul cucchiaino e racconta che c’è un trattato illeggibile.

Un’altra grafica mostra l’esito che invece i Ris comunicarono all’epoca che raccontano la presenza di un Dna, il famoso Dna corrispondente a 2,78 nanogrammi.

I dubbi della procura e l’errore di laboratorio

E nell’ultima riga il Dna sul cucchiaino (cioè il reperto 29) è stato legato alla vittima, cioè a Chiara Poggi.

E la procura avrebbe dei dubbi su queste indagini fatte all’epoca del Ris, che mostravano la di questo Dna sul cucchiaino.

Ed è qui che si fa strada l’ipotese dell’errore di laboratorio, cosa che farebbe crollare un pezzo importantissimo delle indagini dei Ris di allora e che nel processo d’appello portarono alla condanna di Stasi.

Dal profilo parziale al profilo della vittima

C’è, come riporta Ansa, un intervallo di “tre ore”, dalle 15.34 alle 18.37 del 19 settembre 2007, in cui le analisi sul profilo genetico trovato sui pedali della bici di Alberto Stasi passarono da indicare “un profilo parziale”, non attribuibile, a fornire il match con il Dna di Chiara Poggi, poi contrastante, tra l’altro, con le due “corse nulle” del giorno seguente mai messe a disposizione delle parti.

Ed è anche su questa finestra temporale che si concentrano gli accertamenti dei pm di Pavia che ipotizzano uno scambio di provette col Dna del cucchiaino della colazione.

L’ipotesi è che gli investigatori dell’epoca siano partiti “dal presupposto che sui pedali” ci fosse il Dna di Chiara e che una serie di irregolarità abbiano restituito proprio quel dato.

Lo “scambio di campionamento”

Poco dopo le 15 del 19 settembre i primi esami sul campione restituirono un “tracciato parziale”. Nei commenti del file fu annotato il “termine evaporato”, riferito a quel profilo.

Il capitano del Ris AlbertoMarino ha spiegato che quel tracciato, però, “necessitava” di essere “approfondito”. Così tre ore dopo arrivò quella che l’aggiunto Stefano Civardi chiama “la svolta”, che è tutta da chiarire: si ottenne il profilo della vittima che “nessun genetista” avrebbe messo più in dubbio.

Quel dato, però, secondo i pm, non venne caricato da Marino ma da un altro operatore. Proprio in questa fase potrebbe esserci stato lo “scambio di campionamento” con il Dna del cucchiaino della colazione di Chiara, che registrava la “stessa quantificazione in centesimi di nanogrammi per microlitri”.