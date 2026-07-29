Garlasco, il Garante della Privacy multa Le Iene e Zona Bianca: “Lesa la dignità di Chiara Poggi"

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L’Autorità Garante per la Privacy ha multato due trasmissioni Mediaset, Zona Bianca e Le Iene, per aver mostrato immagini del cadavere di Chiara Poggi. Il Garante ha agito a seguito della denuncia della famiglia della vittima dell’omicidio di Garlasco, e ha definito “ingiustificata” la diffusione delle immagini. Le violazioni risalgono a quasi un anno fa.

La multa del Garante della Privacy

La multa del Garante è diretta a Rti, la società di proprietà di Mediaset che gestisce le reti televisive. Ammonta a quasi 60mila euro, 51.091 euro per Le Iene e 8.515 euro per la puntata di Zona Bianca.

Erano stati gli stessi genitori di Chiara Poggi, Giuseppe Poggi e Rita Preda, a denunciare le due trasmissioni per aver diffuso immagini del cadavere della figlia ritenute non necessarie al racconto dei recenti sviluppi del caso di Garlasco.

Pasquale Stanzione, il direttore dell’Autorità, ha spiegato che la diffusione delle immagini “non risulta giustificata sotto il profilo dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”.

Le immagini mandate in onda da Le Iene e Zona Bianca

Le Iene hanno trasmesso le immagini sanzionate durante la puntata speciale Inside, delitto di Garlasco, caso riaperto, del 30 marzo del 2025. Si trattava del cadavere di Chiara Poggi imbrattato di sangue.

Zona Bianca, invece, ha mandato in onda le immagini ritenute illegittime dal Garante il 9 luglio del 2025. Si trattava di una ferita e di un livido che erano presenti sulla gamba della vittima.

La disparità di trattamento, da parte del Garante, per le due trasmissioni deriva evidentemente dalla diversa gravità della trasgressione.

Il commento del Garante

Stanzione ha spiegato a lungo la decisione. Secondo il direttore dell’Autorità Garante della Privacy, la diffusione delle immagini “ha concretato una grave violazione della dignità della vittima e della sua famiglia”. Il direttore ha poi proseguito:

Quelle immagini non aggiungono nulla alle notizie sulla vicenda, né risulta indispensabile a descrivere i modi particolari con cui si sono svolti i fatti o a qualificarne i protagonisti. Forse ti può interessare Garlasco, scontro tra Cataliotti e Cavallaro sull'impronta 33: "Frasi strampalate", "Non devo spiegare niente" Rita Cavallaro e Liborio Cataliotti si sono scontrati sull'impronta 33, una delle prove dell'indagine del caso di Garlasco

La trasmissione delle immagini “deve essere considerata come un dettaglio di violenza ingiustificato a fronte della rilevanza sociale dell’immagine e della notizia che intendeva supportare” ha concluso Stanzione.