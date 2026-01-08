Garlasco, il generale Garofano sbotta sulla presunta impronta di scarpa sulle scale: "Sono solo tre linee"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il generale Luciano Garofano, già comandante dei Ris di Parma, è tornato a parlare del delitto di Garlasco, commentando l’ipotesi di una presunta compatibilità tra l’impronta di una scarpa presente sulla base superiore della scala dove fu trovata Chiara Poggi e l’impronta 33 del palmo di una mano vicino a dove fu rinvenuto il cadavere. Garofano ha chiarito che si parla “impropriamente” di una impronta di scarpa, che invece “consiste soltanto di tre linee”.

Garofano sul delitto di Garlasco: “Quante notizie infondate!”

Luciano Garofano, ex comandante del Reparto dei Carabinieri specializzato in indagine scientifiche, ha pubblicato un approfondimento sul delitto di Garlasco sulla rivista Oggi, dal titolo “Garlasco, quante notizie infondate!“.

Al centro dell’analisi dell’ex comandante dei Ris di Parma, c’è un’ipotesi lanciata dal Tg1 di una presunta compatibilità tra “una non meglio definita impronta di scarpa presente sulla base superiore della scala in cui fu trovata la vittima e la famosa ‘impronta 33‘”.

ANSA

Garofano e la presunta impronta di scarpa sulle scale a Garlasco

Secondo Luciano Garofano, si parla “impropriamente” di una impronta di scarpa perché, come è possibile constatare da una foto originale scattata dal Ris il 16 agosto 2007, pubblicata sulla rivista stessa, la presunta impronta “consiste soltanto di tre linee, circondate da molteplici gocce di sangue e da altre tracce ematiche indefinite”.

L’ex comandante dei Ris di Parma ha sottolineato che “sono tre linee che appaiono isolate“, tanto da poter “escludere categoricamente che possa trattarsi dell’appoggio di un piede”, dal momento che se qualcuno avesse sostato in quel punto “avremmo dovuto trovarne molte altre dello stesso tipo nell’ambiente circostante”.

Le parole di Luciano Garofano sull’impronta 33 nel caso Garlasco

Nel suo approfondimento sul delitto di Garlasco, Luciano Garofano si è poi soffermato anche sull'”impronta 33″, a proposito della quale ha ricordato che “si sono espressi per una riconducibilità a Sempio soltanto i consulenti della Procura e quelli della difesa di Alberto Stasi”.

Garofano ha tenuto a precisare, infatti, che “sia il Ris di Parma sia i consulenti dei Poggi e dei Sempio l’hanno dichiarata non utile per una identificazione personale“, in quanto “priva di quel numero minimo di caratteristiche specifiche che ne permettano un confronto”.