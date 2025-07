Garlasco, il generale Garofano si lamenta dopo la madre di Sempio: "Offese assurde anche contro di me"

Il generale Luciano Garofano giustifica l’operato su Garlasco della sua squadra e denuncia in Tv “offese assurde” nei suoi confronti. Dopo lo sfogo della madre di Andrea Sempio, è l’ex comandante del Ris di Parma, oggi consulente del nuovo indagato della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, a lamentarsi degli attacchi ricevuti.

Ai microfoni di Morning news su Canale 5, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è tornata a difendere il figlio e si è detta stufa degli insulti ricevuti sui social e delle cose false, “tipo che io e mio marito stiamo creando l’alibi a mio figlio”.

Uno sfogo ripreso anche dal generale Garofano, che in collegamento con lo studio a tenuto a sottolineare che anche lui “come la mamma di Sempio sono il destinatario di critiche e offese assurde“.

ANSA

“Errare è umano, nessuno è assolutamente perfetto, per cui probabilmente ci sono stati degli errori. Però c’è stata un’amplificazione di alcuni aspetti risibili, inutili, insignificanti” ha detto ancora il generale, secondo cui questi aspetti ha fatto sì che fosse demolita un’indagine fatta al meglio delle conoscenze e della scrupolosità degli investigatori investigatori in campo.

Durante la puntata, Garofano è poi intervenuto per difendere Andrea Sempio, rivolgendosi all’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis, in merito al dibattito sull’impronta 33.

Delitto di Garlasco, a parlare il padre di Andrea Sempio per lui il figlio "è stato tirato in mezzo". L'intervista

“Non mi sembra corretto far capire o far intendere che quella è un’impronta di sudore e sangue attribuibile a Sempio, perché questo poi diventa fuorviante per l’opinione pubblica e io direi: aspettiamo che la procura in qualche modo possa definire anche questi aspetti, perché altrimenti diventa davvero pericoloso trasferire delle conclusioni che tali non sono”