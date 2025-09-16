Garlasco, il generale Garofano torna sul profilo dell'assassino di Chiara Poggi: "Aggredita da chi conosceva"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Chiara Poggi è stata "aggredita da una persona che conosceva" e che l’avrebbe colpita in un momento in cui non poteva difendersi. Lo sostiene il generale Luciano Garofano, ex comandante dei Ris e oggi consulente della difesa di Andrea Sempio nella seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. I dettagli sull’uccisione della 26enne, in effetti, sono noti da sempre: sulla scena del crimine non erano presenti segni di effrazione, quindi la vittima aveva per forza di cose aperto al suo assassino, del quale evidentemente si fidava la punto di accoglierlo in casa, completamente sola e ancora in pigiama.

Il profilo del killer secondo il generale Garofano

Raggiunto dalle telecamere di Mattino Cinque Luciano Garofano traccia nuovamente il profilo dell’assassino di Chiara Poggi. Prima di tutto, l’ex comandante dei Ris ricorda che c’è una sentenza definitiva del 2015 a carico di Alberto Stasi, dalla quale non si può prescindere.

In qualità di consulente della difesa dell’attuale indagato, Garofano sottolinea che "non si può passare da una sentenza passata in giudicato, dimenticandola, a un nuovo assassino", perché "se mettiamo insieme il Dna" attribuito all’amico di Marco Poggi e "l’impronta 33, Sempio è il nuovo assassino, e non è vero".

"Chiara è stata aggredita da una persona che conosceva", dice infine Garofano, ed è stata uccisa "senza che potesse difendersi". Il generale ricorda inoltre che nella casa era presente la nota impronta di scarpa associata a un modello di marca Frau.

Quella scarpa "non è stata sequestrata ad Alberto Stasi", e sottolinea che "la marca Frau faceva parte delle scarpe che anche Alberto Stasi acquistava".

Il parere di Roberta Bruzzone

In dialogo con Selvaggia Lucarelli durante la Festa de Il Fatto Quotidiano, la criminologa Roberta Bruzzone ha smontato le indagini su Andrea Sempio. "Cosa resta in piedi a livello scientifico nella nuova indagine sul delitto di Garlasco? Niente, zero".

Bruzzone è scettica sull’ipotesi del concorso: secondo la criminologa non ci sarebbero prove che dimostrino la presenza di più persone sulla scena del delitto. "C’è un florilegio di suggestioni alimentate e amplificate a livello mediatico senza uno straccio di prova", continua Bruzzone.

Poi le prove a carico di Sempio: "Oggi ci dicono che c’è un aplotipo Y, che è parziale, ed è molto diffuso nel Pavese. Nessuno può dire che è di Sempio, bisognerebbe fare un’analisi biostatistica, che sia di Sempio non è possibile dimostrarlo, né ora né mai".

Il delitto di Garlasco

Con la riapertura delle indagini a carico di Andrea Sempio la Procura di Pavia sta cercando di riavvolgere il nastro a quel 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa mentre era in casa da sola, a Garlasco.

Nel villino di via Pascoli 8, la mattina, arrivò qualcuno al quale la vittima aprì la porta dopo aver disattivato l’allarme. Chiara conosceva per forza di cose il suo assassino, dato che lo aveva accolto in pigiama. L’aggressione si consumò in due tempi: la vittima fu colpita ripetutamente al volto e alla testa, prima di fronte all’ingresso e poi in prossimità delle scale che conducono al primo piano dell’abitazione.

Infine il corpo di Chiara fu gettato lungo le scale che collegano la zona giorno al piano interrato. Per il suo omicidio nel 2015 è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, fidanzato di Chiara Poggi all’epoca dei fatti. Nel 2025 sono state aperte nuove indagini a carico di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, dopo che il suo Dna è stato trovato sotto le unghie della ragazza.