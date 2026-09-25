Garlasco, il generale Luciano Garofano in Procura come persona informata sui fatti, riserbo sull'incontro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A sorpresa è stato sentito l’ex generale Luciano Garofano per i fatti dell’omicidio di Chiara Poggi. L’incontro si è tenuto in giornata nella Procura di Pavia, che è ormai agli sgoccioli per la chiusura delle indagini. Stando alle prime informazioni, non sarebbe stato l’unico ad essere ascoltato in Procura in queste ore. Come riportano le fonti, il colloquio è durato circa una quarantina di minuti e si sarebbe concentrato sulle indagini scientifiche eseguite nel 2007, per capire se ci siano stati errori.

Ascoltato Luciano Garofano

Il caso di Garlasco potrebbe avere le ore contate. La Procura di Pavia infatti ha tempo fino al 28 settembre per le indagini e in queste ultime ore sta convocando una serie di persone come atto finale, prima di notificare l’avviso di chiusura delle indagini.

Il Tg1 ha lanciato la notizia di un incontro tra l’ex generale Luciano Garofano e gli inquirenti. Un colloquio durato circa una quarantina di minuti nel quale si sono discussi i rilievi legati al delitto di Chiara Poggi, avvenuto nella villetta di Garlasco nel 2007.

Il confronto si sarebbe concentrato sulle indagini scientifiche eseguite subito dopo l’omicidio per capire se vi siano stati degli errori, non soltanto nel 2007, ma anche nel 2016-2017.

Cosa c’entra Garofano?

Sia durante le prime indagini sia nel 2016-2017, quando Garofano è diventato consulente della difesa per poi lasciare l’incarico, l’ex generale è intervenuto, anche in televisione, per parlare del caso.

Come ricorda Fanpage.it, il legale Massimo Lovati aveva chiamato Garofano nel 2017 per valutare la presenza di DNA sulle unghie di Chiara Poggi.

Il focus era sulla riapertura delle indagini richiesta dalla difesa di Alberto Stasi, la quale affermava, in una propria consulenza, che il materiale genetico ritrovato sotto le unghie appartenesse ad Andrea Sempio.

Cosa aveva scritto nella consulenza

È proprio in quella consulenza che Garofano aveva scritto: “La quantificazione del DNA aveva dimostrato l’assenza di DNA maschile e aveva evidenziato solo il profilo della vittima”.

E ancora: “Il materiale consegnato al prof. De Stefano risultava esclusivamente attribuibile alla sola Chiara”. De Stefano sarebbe il perito incaricato durante il processo ad Alberto Stasi nel 2014, l’esperto che doveva analizzare le unghie della vittima, andate però interamente consumate in quegli accertamenti.

De Stefano valutò il DNA troppo degradato per poter fare un nome e un cognome. Fu proprio sulla base di questa perizia che nel 2017 la Procura di Pavia scelse di archiviare le indagini su Andrea Sempio.

“Svolta nell’indagine Garlasco? Deduca lei”

“Confermo l’incontro ma non posso rivelare alcunché”, ha detto all’Ansa Garofano. Alla domanda se sia arrivata la svolta nel caso Garlasco è arrivata questa risposta: “Non faccio commenti sull’indagine, poi deduca lei. Aspettiamo il 415 bis”, ovvero l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.