Garlasco, il genetista dei Poggi smentisce la nuova ipotesi sull’ora della morte: “Niente segni di difesa”

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Caso Garlasco, la nuova ipotesi secondo cui l’ora della morte di Chiara Poggi possa spostarsi dalle 9.35 alle 11 del 13 agosto 2007 non convince il genetista della famiglia della vittima. Il consulente Marzio Capra ha infatti ribadito che si tratta di un’indiscrezione e che, al momento dell’autopsia, sul corpo della vittima non vennero trovati segni “di una sua possibile difesa”.

Garlasco, la nuova teoria sull’ora della morte di Chiara Poggi

Quella che, nelle ultime ore, era stata indicata come una possibile svolta nel caso Garlasco rischia di essere smentita. La Procura avrebbe infatti richiesto una nuova perizia all’anatomopatologa Cristina Cattaneo per verificare se Chiara Poggi abbia avuto o meno il tempo di difendersi.

La nuova teoria sposterebbe l’ora dell’omicidio dalle 9.35 alle 11 del 13 agosto 2007. La vittima, dunque, avrebbe opposto resistenza e non sarebbe morta immediatamente dopo i colpi ricevuti.

ANSA

La vittima Chiara Poggi

Questa nuova ipotesi, tuttavia, non è condivisa da Marzio Capra, il genetista che ha assunto il ruolo di consulente della famiglia Poggi.

Per il genetista Marzio Capra non c’erano “segni di una possibile difesa”

Il genetista è stato recentemente intervistato da Fanpage.it e ha ribadito che quella del possibile nuovo orario della morte di Chiara Poggi non è una teoria, ma un’indiscrezione senza supporto di alcun elemento tecnico.

Il consulente della famiglia Poggi ha ricordato che, nel corso dell’autopsia, la vittima non presentava “segni che dimostravano una sua possibile difesa”.

L’opinione dei medici legali

I medici legali escludono che Chiara Poggi si sia difesa per alcuni minuti dopo essere stata colpita: sembra che la vittima sia morta poco dopo i colpi inferti al capo.

Secondo alcune valutazioni, Chiara sarebbe riuscita a sopravvivere all’incirca una decina di minuti, ma non ci sono segni che confermano tentativi di difesa.

Non esistono dunque, ad oggi, conferme del fatto che la vittima abbia tentato di difendersi per alcuni minuti dal suo aggressore.