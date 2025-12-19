Garlasco, il giallo del verbale scomparso che "scagionava" Alberto Stasi: cosa c'era scritto sul Dna

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nel 2014 il perito De Stefano aveva redatto un verbale a mano in cui parlava di “due tracce che mostrano un Dna comparabile“. L’anomalia è da subito evidente: lo stesso perito, in seguito, aveva parlato di un profilo “degradato e non comparabile“, una verità totalmente opposta alla prima. E il documento del 2014 risultava sparito dagli atti dell’epoca, mentre oggi è stato recuperato dalla genetista Denise Albani. Questa novità sull’inchiesta sul delitto di Garlasco fa rumoreggiare la difesa di Alberto Stasi, specialmente in quanto De Stefano in quel verbale indicava quale parte di quel profilo si poteva utilizzare per un’analisi.

Il giallo del verbale del 2014

Come anticipato, la notizia ha fatto indignare la difesa di Alberto Stasi, rappresentata da Giada Boccellari e Antonio De Rensis.

Come riportato dal Corriere della Sera e confermato durante la puntata di Ignoto X di venerdì 19 dicembre, durante l’incidente probatorio del giorno precedente è stato riportato alla luce un documento redatto a mano dal perito Francesco De Stefano.

Nel verbale De Stefano parlava di “due tracce che mostrano un Dna comparabile”, per la precisione di “due tracce mostrano un profilo Y comparabile mentre nella terza il profilo è di un Y diverso“. Il foglio era stato redatto a Genova l’11 settembre 2014.

Si trattava – scrive Il Giorno – di un foglio di lavoro nel contesto dell’appello-bis a carico di Stasi. Tuttavia, alla fine della perizia in seguito redatta dal genetista tale comparabilità veniva esclusa. Questo foglio di lavoro non è mai entrato negli atti, quindi la sua presentazione da parte della genetista Denise Albani ha rappresentato una novità per le parti.

La reazione della difesa di Alberto Stasi

Open riporta che in quel documento De Stefano indicava quale picco utilizzare per l’analisi statistica.

Il Corriere scrive che la difesa di Stasi ha definito “grave” il fatto che quel documento non sia mai stato messo agli atti, in quanto in seguito l’esperto aveva parlato di “Dna degradato e non comparabile”, sostanzialmente l’opposto di quanto riportato nel foglio di lavoro. Tuttavia, la novità – agli occhi della difesa di Stasi – sarebbe un’ulteriore conferma sull’estraneità del loro assistito dal delitto.

Il delitto di Garlasco, oggi

Dal delitto di Garlasco sono passati più di 18 anni. Quest’anno una nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi è stata aperta a seguito del Dna rinvenuto sotto le unghie della vittima. Secondo i consulenti della difesa di Stasi quel profilo sarebbe sovrapponibile a quello di Andrea Sempio. La Procura lo ha iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio in concorso con Stasi o terze persone ancora ignote.

Il 18 dicembre si è tenuta l’udienza finale dell’incidente probatorio, al termine della quale sono state cristallizzate le perizie presentate da tutte le parti. Si deciderà, ora, se Andrea Sempio andrà a processo.