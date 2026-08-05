Garlasco, il giallo dell'Estathé nella spazzatura: i sospetti sui rifiuti spostati a due mesi di distanza

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Emergono nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco e l’attenzione si concentra sull’Estathé trovato nella spazzatura della villetta dove 19 anni fa fu uccisa Chiara Poggi. Secondo le ultime indagini, infatti, è spuntato il sospetto che i rifiuti, prima del tutto ignorati ed entrati a far parte delle ricostruzioni solo in seguito, possano essere stati spostati a due mesi di distanza. Una delle prove, insomma, potrebbe essere stata contaminata.

Delitto di Garlasco, il giallo dei rifiuti

Il delitto di Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione. Ci sono nuovi sviluppi che arrivano a poche settimane dalla fine dell’indagine che vede Andrea Sempio accusato dalla Procura di Pavia della morte di Chiara Poggi.

Nell’occhio del ciclone c’è la vecchia inchiesta con le possibili dimenticanze e i possibili errori che sarebbero stati compiuti nei giorni successivi al delitto. Tra i temi più scottanti c’è quello della spazzatura della casa dove viveva la ragazza uccisa, al cui interno era stato ritrovato – tra le altre cose – un brick di Estathé dove è stato rinvenuto il DNA di Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, oggi 42enne, condannato per l’omicidio pur essendosi sempre dichiarato innocente.

Il caso dell’Estathé

Si è parlato proprio del giallo dell’Estathé durante l’ultima puntata di “Zona Bianca“, andata in onda il 3 agosto. Il tè fu trovato in un sacchetto azzurro della spazzatura insieme a due vasetti di Fruttolo e a un piattino di plastica con i residui di cibo per gatti.

Come sottolineato dal programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi e confermato dall’ex capitano dei carabinieri di Vigevano, Cassese, chi ha condotto le prime indagini sull’omicidio di Chiara Poggi ha considerato quella spazzatura solo come del semplice materiale di scarto e non una possibile prova.

“Non era stata considerata in quel momento di interesse”, ha detto Cassese.

La spazzatura decisiva nel capire l’assassino di Chiara Poggi?

Il sacchetto fu sequestrato il 13 agosto 2007, il giorno dell’omicidio ma i rifiuti al suo interno vennero repertati 8 mesi dopo, il 16 aprile 2008. Di fatti il materiale fu ignorato nelle ispezioni fino al 3 ottobre, quando, due mesi dopo il delitto, i consulenti tecnici di Alberto Stasi riuscirono a scattare una fotografia, nonostante fosse stato loro vietato, di guardare cosa contenesse il secchio.

Il 5 dicembre, poi, durante un altro sopralluogo, il team difensivo del fidanzato della vittima si accorse che l’interno della pattumiera appariva mutato: in una foto successiva, si nota il diverso posizionamento dei rifiuti nel sacco azzurro rispetto alle operazioni precedenti, come se qualcuno abbia messo le mani in quel cestino alterandone il contenuto. Per la difesa si trattava di una prova inquinata e lo stesso Gennaro Cassese, in un video dell’epoca, sembrerebbe accorgersi della discrepanza, come trapela dal servizio del programma Mediaset.

Con la riapertura delle nuove indagini del 2025, quei reperti prima snobbati sono stati analizzati per la prima volta dopo essere rimasti per anni in una scatola di cartone all’istituto di medicina legale di Pavia. E lo stesso brick ha aperto un’altra discussione sul perché la sua etichetta appaia diversa da quella degli altri barattolini ritrovati nel frigo.