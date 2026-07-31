Garlasco, il giallo della bottiglietta d'acqua senza tappo di Andrea Sempio e l'ordinanza 247 del 2007

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Andrea Sempio potrebbe vedersi confermato l’alibi di quel tragico 13 agosto 2007. Dal ricordo della madre, infatti, quel giorno a Vigevano aveva acquistato insieme a un caffè anche una bottiglietta d’acqua. Una bottiglia d’acqua particolare, perché senza tappo come da ordinanza del Comune. Questo è quanto ricordano i due, madre e figlio, ma tra le carte digitali del Comune di Vigevano non c’è un’ordinanza simile. L’avvocato Cataliotti ha chiesto di verificare nell’archivio cartaceo.

Il giallo della bottiglietta

Dopo il giallo dell’Estathé, spunta il giallo della bottiglietta d’acqua da mezzo litro che Andrea Sempio avrebbe bevuto proprio la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi.

Una prova, riportata dalla madre di Sempio, che metterebbe da parte le ipotesi che vogliono Sempio non in viaggio per Vigevano.

Questo perché, a detta della donna, il figlio avrebbe comprato la bottiglietta proprio a Vigevano. Una bottiglia particolare, senza tappo. Questo per via di un’ordinanza, entrata in vigore proprio in quella tragica giornata del 2007.

Il racconto di Daniela Ferrari

La madre di Sempio, al telefono con Alessandro De Giuseppe de Le Iene, racconta l’episodio della bottiglietta. Dice che era tornato a casa a mangiare, ma che gli avrebbe detto di non avere fame. Lei gli avrebbe chiesto il motivo.

Secondo quanto riporta Ferrari, Andrea le avrebbe risposto: “Eh, mi sono bevuto mezzo litro d’acqua“. In un bar di Vigevano Sempio avrebbe preso un caffè e comprato una bottiglietta d’acqua, ma senza tappo. “Quella là m’ha dato la bottiglietta e non mi ha dato il tappo“.

Se il ricordo di Ferrari venisse accertato, confermerebbe l’alibi dell’unico indagato della nuova indagine per l’omicidio di Chiara Poggi. Sempio però non ne ha memoria.

L’ordinanza n. 247 del 2007

Andrea Sempio racconta di non ricordare se quella mattina abbia bevuto o meno una bottiglietta d’acqua. Ricorda che per un periodo a Vigevano avevano iniziato a vendere le bottiglie d’acqua senza tappo per motivi di sicurezza o simili.

Nell’agosto del 2007 nel Comune di Vigevano c’era un’ordinanza, la numero 247, sulla fiera cittadina in corso il 13 agosto 2007. Ma nel documento non compare alcuna indicazione sulla vendita di bottiglie senza tappo, si parla invece di traffico cittadino.

Un’ordinanza sui tappi dello stesso Comune risale invece al 2019 ed è un provvedimento nato per motivi di ordine pubblico durante manifestazioni quali spettacoli con capienza superiore a 200 persone presso la corte principale del Castello Sforzesco.

La versione di Cataliotti

Secondo l’avvocato Liborio Cataliotti, svolte le indagini simili a quelle condotte anche dalla trasmissione Zona Bianca, dove poi è stato intervistato, anche a loro non risultano ordinanze relative al 2007.

Ma l’archivio, dice, è stato digitalizzato solo l’anno successivo, quindi è possibile che sia andata “persa” nell’archivio cartaceo. Come legali di Sempio hanno fatto richiesta per una ricerca in quest’ultimo, ma ci vuole tempo per trovare il documento.

Ricorda, infine, che si tratta di una dichiarazione della madre dell’indagato, suo assistito.