Garlasco, il giallo della casa disabitata della nonna di Chiara Poggi prima dell'omicidio: "Luce accesa"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un nuovo dettaglio emerge in merito al delitto di Garlasco: una testimone ha raccontato che, la sera prima dell’omicidio, la luce della casa della nonna di Chiara Poggi, all’epoca disabitata, era accesa. La circostanza sarebbe stata confermata anche da altri testimoni, ma nel sopralluogo del 23 agosto 2007 furono controllati solo gli esterni dell’abitazione.

Garlasco, spunta un nuovo dettaglio sulla sera prima dell’omicidio

Nella puntata di Storie Italiane andata in onda il 3 dicembre su Rai 1, si è parlato nuovamente del delitto di Garlasco ponendo attenzione su un nuovo dettaglio.

Stando alla testimonianza di una vicina di casa, le luci di casa della nonna di Chiara Poggi a Gropello Cairoli la sera prima dell’omicidio, nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2007 erano accese. La casa, tuttavia, all’epoca era disabitata. Mariuccia Galli, la nonna della vittima, aveva avuto un incidente stradale ed era in una struttura per la riabilitazione.

ANSA

Alberto Stasi, immagine di repertorio

“C’era la luce quella sera lì nella villetta, perché?”, si domanda la testimone, raggiunta telefonicamente dalla trasmissione.

“Mio marito era un agricoltore e tornava alle 10 dalla cascina”, ha ricostruito la donna.

Il dettaglio delle luci accese ne casa della nonna di Chiara Poggi

La donna ha proseguito il suo racconto raccontando che, la sera prima dell’omicidio avvenuto a Garlasco, il marito avrebbe visto che luce della villetta della nonna di Chiara Poggi era accesa.

“Il giorno dopo”, prosegue la testimone, riferendosi al 13 agosto 2007, quando il corpo della vittima venne ritrovato, “questa notizia della luce accesa si è sparsa”.

La donna ha anche raccontato la successiva visita di un maresciallo e un carabiniere, che avrebbero chiesto maggiori dettagli a suo marito in merito alla luce accesa in casa della nonna di Chiara Poggi.

Il sopralluogo esterno

La testimone ha anche riportato che la villetta era spesso frequentata dal fratello di Chiara Poggi, che tuttavia quella sera era in montagna con i genitori.

Le ricostruzioni della donna sarebbero state inoltre confermata da altri testimoni. Sono tre le persone che affermano di aver visto la luce accesa la notte prima del delitto e che hanno confermato la presenza occasionale di Marco Poggi.

Il giallo della luce accesa nella villetta della nonna della vittima è legato anche al verbale del sopralluogo effettuato successivamente, il 23 agosto 2007, nella casa.

Tale verbale riporta che il sopralluogo è stato limitato all’esterno dell’abitazione. Non sono dunque stati verificati eventuali segni di effrazione.