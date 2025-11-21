Garlasco, il giallo delle 7 impronte sul dispenser mai attribuite: la versione di De Rensis, avvocato di Stasi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Bisogna essere onesti intellettualmente”, è l’appello che l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, lancia dallo studio di Ore 14. L’argomento trattato sono le impronte rinvenute sul dispenser di casa Poggi dopo l’omicidio di Chiara, nella villetta di Garlasco ormai nota come la scena dell’assassinio. Come noto, sul dispenser sono state isolate due impronte dell’anulare destro di Alberto Stasi e altre sette non attribuibili. De Rensis, per argomentare questi dati, cita il giudice Stefano Vitelli che in primo grado assolse il suo assistito: “Il lavandino era sporco” e “il dispenser era incrostato di sapone“, smontando quindi la narrazione secondo la quale l’assassino – Stasi, secondo l’appello bis e la Cassazione – avrebbe ripulito il lavandino dopo essersi lavato le mani dopo l’omicidio.

La versione di De Rensis

Nel corso della puntata di giovedì 20 novembre, l’avvocato di Alberto Stasi Antonio De Rensis ha condiviso la sua versione sulle impronte lasciate sul dispenser del sapone del bagno di via Pascoli 8 il giorno in cui si consumò l’omicidio di Chiara Poggi.

Come noto, proprio le due impronte di Alberto Stasi isolate dal dispenser hanno rappresentato, per l’appello bis (2014) e per la Cassazione (2015), uno dei sette indizi che hanno portato alla condanna dell’allora fidanzato di Chiara.

IPA Secondo Antonio De Rensis le impronte presenti sul dispenser della villetta di Garlasco dimostrerebbero che l’assassino di Chiara Poggi non ha ripulito il lavandino né lo stesso dispenser dopo aver ucciso Chiara Poggi

De Rensis, citando quanto stabilito dal giudice Stefano Vitelli al processo di primo grado in cui Stasi venne assolto, sostiene che non vi sarebbe stato il lavaggio del lavandino in quanto sul dispenser erano presenti “incrostazioni di sapone”. Inoltre, sul lavandino erano presenti capelli che, inevitabilmente, con un lavaggio sarebbero andati a finire nello scarico.

De Rensis, inoltre, fa presente che sotto le unghie di Chiara non sono mai state rilevate tracce del Dna di Stasi, nonostante i due fidanzati avessero trascorso insieme il pomeriggio e la tarda serata del 12 agosto.

Il giallo delle impronte dispenser

Facciamo un ulteriore passo indietro. Come noto, ripetiamo, l’impianto accusatorio a carico di Alberto Stasi cambiò radicalmente con la sentenza dell’appello bis emessa dal Tribunale della Corte d’Assise d’Appello di Milano il 17 dicembre 2014, quando furono indicati i famosi 7 indizi che portarono alla condanna dell’imputato.

Uno di questi, come già detto, erano le impronte di Stasi rinvenute sul dispenser del sapone. Secondo i giudici dell’appello bis l’allora fidanzato di Chiara Poggi, dopo l’omicidio, avrebbe avuto la premura di lavarsi le mani sporche di sangue e di ripulire accuratamente il lavandino eliminando ogni traccia.

La nuova inchiesta del 2025 vede Andrea Sempio indagato per omicidio in concorso con Alberto Stasi o terze persone. Secondo gli investigatori di questo nuovo giro di indagini l’assassino di Chiara Poggi non ripulì il lavandino né il dispenser: lo dimostrerebbero la presenza del Dna di Chiara e della madre ma soprattutto una foto scattata dagli inquirenti durante il primo sopralluogo, che immortalò quattro capelli neri lunghi sulla ceramica del lavandino. Inoltre, oltre alle impronte di Stasi sul dispenser erano state rilevate altre sette tracce dattiloscopiche senza attribuzione. I capelli fotografati sul lavandino non sono mai stati repertati.

Le minacce a Roberta Bruzzone

Nella stessa puntata di Ore 14 Sera la criminologa Roberta Bruzzone, in collegamento dal suo studio, ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte.

Nello specifico, Bruzzone ha parlato di “un gruppo di soggetti che in maniera stabile agiscono come una associazione a delinquere finalizzata ad atti persecutori“. Queste persone di cui la criminologa dice di conoscere “nome e cognome” metterebbero in atto un clima di odio aizzando altre persone contro la sua persona. “Negli ultimi giorni ho ricevuto delle minacce di morte”, ha detto ai microfoni di Milo Infante.