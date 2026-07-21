Garlasco, il giallo di Sempio al bar: la versione della madre e le parole di Bocellari sullo scontrino

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Andrea Sempio aveva detto alla madre di essere stato “in un bar”, la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, e non davanti alla libreria di Vigevano. Una circostanza raccontata dalla stessa Daniela Ferrari in un colloquio telefonico con l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe del 2022, che non sarebbe mai emerso fino ad oggi e che potrebbe compromettere l’alibi del nuovo indagato della procura di Pavia, rappresentato dallo scontrino del parcheggio.

Il giallo del bar

La conversazione inedita è stata trasmessa in esclusiva dalla trasmissione di Giuseppe Brindisi, Zona Bianca, ed è datata 28 agosto 2022. Al telefono con Alessandro De Giuseppe, Daniela Ferrari parla di quello che ha definito “l’errore più grande della mia vita”.

“Ho detto a mio figlio: ‘Ohi Andre, visto che hanno ucciso la sorella di un tuo amico, verranno magari i carabinieri a interrogarvi e a chiedervi qualcosa'” racconta, dicendo di aver chiesto al figlio dove fosse stato quella mattina, il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. “In un bar” sarebbe stata la risposta di Andrea Sempio, dice la madre “Allora io gli chiedo: ‘Ma hai uno scontrino?’. Lui mi dice: ‘No, no'”.

Il racconto della madre di Andrea Sempio

Nella telefonata si sente Daniela Ferrari spiegare come il giorno dopo il marito avesse trovato lo scontrino del parcheggio “e io, cretina – dice – perché quello è un errore che ho fatto io, gli ho detto: ‘Tienilo, non si sa mai'”.

Il dettaglio finora sconosciuto raccontato dalla madre di Andrea Sempio è stato ampiamente dibattuto in studio e commentato anche dall’avvocata Giada Bocellari, rappresentante legale di Alberto Stasi.

“I testimoni del bar potevano confermare le sue dichiarazioni – ha sostenuto Bocellari – quindi io, altro che scontrino, avrei detto andate al bar che sicuramente ci sarà il barista che si ricorda di me”.

Il nodo dello scontrino

Tra i sospetti su cui la procura di Pavia sta indagando c’è proprio quello che sia stata la madre di Sempio a staccare il bigliettino del parcheggio di Vigevano, che per 18 anni ha fornito al 37enne l’alibi nel giorno del delitto di Garlasco.

Lo scontrino, con validità un’ora, fu emesso alle 10.18 del 13 agosto 2007, e consegnato nell’ottobre 2008, in occasione del secondo interrogatorio di Andrea Sempio, per dimostrare come l’allora 19enne fosse andato in una libreria di Vigevano per fare acquisti, poi trovata chiusa.

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Proprio sul tema, l’avvocata Bocellari è tornata su un’intercettazione tra Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari del 22 ottobre 2025, tenendo a sottolineare come il marito avesse detto alla moglie: “Lo scontrino lo hai fatto tu“.