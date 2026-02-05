Garlasco, il giallo sullo scontrino del parcheggio consegnato da Sempio: l'ipotesi del parcometro manomesso

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Sul delitto di Garlasco le ombre sono tante e ogni giorno nuovi indizi o informazioni confermano o smentiscono un dettaglio su quanto accaduto nella villetta in cui è stata uccisa Chiara Poggi. Uno dei punti su cui più volte si è fermata l’attenzione riguarda lo scontrino del parcheggio, consegnato da Andrea Sempio, che attesterebbe come il ragazzo si trovasse lontano dall’abitazione in cui è avvenuto l’omicidio. Spunta l’ipotesi del parcometro manomesso.

Il giallo dello scontrino di Andrea Sempio

A tirare in ballo l’idea che lo scontrino di Andrea Sempio non sia vero è la rivista Giallo che riporta alcune voci che girerebbero in ambito investigativo.

Lo scontrino del parcheggio datato 13 agosto 2007 che il ragazzo dice di aver fatto al parchimetro di piazza Sant’Ambrogio a Vigevano sarebbe un documento falsificato.

Gli investigatori, secondo quanto riporta il settimanale, avrebbero scoperto che quel ticket del parcheggio sarebbe frutto di una manomissione. Alcuni mesi fa i carabinieri avrebbero convocato un pompiere con cui si sarebbe vista la madre di Andrea Sempio.

L’uomo avrebbe raccontato che lui e i suoi colleghi, per giustificare alcune uscite di lavoro in orari non consoni, insieme al produttore del parchimetro, talvolta avrebbero creato scontrini con date e orari ah hoc.

A casa di Sempio gli investigatori avrebbero trovato anche un altro scontrino dello stesso parchimetro ma con data 14 agosto 2007, ovvero il giorno dopo del primo. I numeri seriali e mensili tra i due documento non coinciderebbero.

Le parole dell’ex titolare del parcheggio

A ore 14 è stata sentita l’ex titolare del parcheggio di Vigevano che dice di aver gestito la struttura fino a dicembre 2009. Alla domanda se fosse possibile falsificare lo scontrino, la persona intervistata risponde di no.

“Sono come gli scontrini delle casse, non si possono duplicare“, ha detto.

Ospite in trasmissione, anche il generale Garofano si è detto scettico sulla possibilità che si potesse manomettere uno scontrino. “Non credo a un’alterazione“, ha affermato.

A mettere in dubbio lo scontrino è stato invece l’avvocato De Rensis, anche lui tra gli ospiti di Ore 14, che ha portato all’attenzione il fatto che quella mattina il parcheggio di Vigevano fosse molto affollato. “Come ha fatto a trovare posto in cinque minuti?”, si è chiesto il legale.

In ogni caso resta il fatto che gli investigatori non hanno detto nulla di ufficiale sul ticket, che possiedono da un anno, l’ipotesi di una manomissione apparirebbe quindi poco credibile.

Il processo per diffamazione a Massimo Lovati

Intanto è stato mandato a processo per diffamazione, con citazione diretta a giudizio, l’avvocato Massimo Lovati, ormai ex legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco e imputato per “dichiarazioni gravemente diffamatorie” nei confronti “dello studio Giarda”, che aveva difeso nei processi Alberto Stasi.

La Procura di Milano ha fissato la data di inizio del processo per il 26 maggio davanti alla terza sezione penale.

In particolare, stando all’imputazione, Lovati avrebbe offeso la reputazione e l’onore degli avvocati Fabio ed Enrico Giarda, figli del professore Angelo, “rilasciando dichiarazioni gravemente diffamatorie” in una conferenza stampa del 13 marzo del 2025, quando ancora rappresentava Sempio.