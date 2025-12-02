Garlasco, il giudice assolse Stasi perché "non aveva un movente e il suo dna non era sulle unghie di Chiara"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Torna a parlare il giudice Stefano Vitelli sul delitto di Garlasco e, in particolare, sulla mancanza di movente di Alberto Stasi. Il magistrato aveva assolto il fidanzato di Chiara Poggi nel processo di primo grado. Il giudice è tornato a spiegare, nel dettaglio, perché assolse l’imputato, soffermandosi anche sulla mancanza del suo dna sotto le unghie della vittima.

Il movente del delitto di Chiara Poggi

Nella puntata dell’1 dicembre del programma Lo Stato delle Cose, in onda su Raitre, è stato ospite Stefano Vitelli.

Il magistrato ha parlato di numerose criticità che hanno portato alla sua decisione di assolvere Alberto Stasi.

ANSA Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio per il delitto di Chiara Poggi

Per Stefano Vitelli, le indagini hanno paradossalmente fatto emergere altri elementi di incertezza, e non chiarito alcuni punti oscuri del delitto di Garlasco.

“È stato provato che Stasi era a casa sua, a lavorare alla tesi di laurea, dalla 9.35 alle 12.30. Nessuno lo ha visto uscire”, ha dichiarato il giudice.

Uno dei più grandi punti interrogativi sull’omicidio di Chiara Poggi resta il movente.

Il magistrato, ospite di Massimo Giletti, ha sottolineato questo aspetto, rimarcando “per quale motivo avrebbe ucciso la fidanzata? Qui il movente per Alberto Stasi non c’è”.

I rapporti tra Alberto Stasi e la vittima

Secondo Stefano Vitelli c’è un altro aspetto a supporto della sua certezza sul mancato movente.

Alberto Stasi e Chiara Poggi, prima del delitto di Garlasco, non avevano litigato.

“Nessun litigio né la sera prima né la mattina del 13 agosto 2007”, ha dichiarato il magistrato.

Inoltre, sempre secondo Stefano Vitelli, al massimo “ci sarebbe stato anche poco tempo per litigare”.

Intanto, gli avvocati di Andrea Sempio hanno accolto con soddisfazione la pubblicazione di foto che ritraggono il loro assistito, fuori dalla villetta di Garlasco, il giorno della morte di Chiara Poggi.

Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi

Dopo aver elencato i motivi che hanno portato alla sua decisione di assolvere, in primo grado, Alberto Stasi, Stefano Vitelli ha parlato di dovere morale, prima ancora che giuridico, di assolvere quello che ha definito un “innocente“.

Ha anche aggiunto di “non dare per granitica la verità giudiziaria sul delitto di Garlasco”.

In merito al dna sotto le unghie di Chiara Poggi, il magistrato ha evidenziato che “non c’è il dna di Alberto Stasi, ma di un’altra persona”.

Proprio per questo ritiene che sia ragionevole dubitare che sia stato il fidanzato ad ucciderla.