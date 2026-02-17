Garlasco, il giudice Vitelli ricorda lo scontrino di Andrea Sempio: "Cosa un po' bizzarra, mi rimase impresso"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il giudice Stefano Vitelli, del primo processo contro Alberto Stasi, ha parlato del suo libro sull’omicidio di Garlasco e ha ricordato una curiosità della testimonianza di Andrea Sempio, che era stata raccolta durante le indagini. Ha poi evidenziato alcune lacune nella ricostruzione dell’accusa che giustificherebbero la sua sentenza di assoluzione, poi ribaltata in Cassazione.

Vitelli e la testimonianza di Sempio

Parlando del suo libro sul processo ad Alberto Stasi per l’omicidio di Garlasco, il giudice Stefano Vitelli, che si occupò del primo grado di giudizio e che assolse il fidanzato di Chiara Poggi, ha ricordato un dettaglio della testimonianza di Andrea Sempio.

Vitelli ha dichiarato, parlando alla trasmissione Mattino Cinque di Canale 5: “Io ho avuto decine di testimonianze tra le mani. Della testimonianza di Sempio mi ha colpito questa cosa un po’ bizzarra“.

ANSA

Il magistrato ha poi spiegato: “Chiedeva se volessimo sapere dov’era quel giorno e affermava di essere stato in una biblioteca di Vigevano, mostrando lo scontrino del parcheggio”.

La posizione di Sempio

Vitelli ha poi tenuto a specificare il suo pensiero sulla posizione di Andrea Sempio, al momento indagato.

“Siamo in una fase molto preliminare, è innocente. Al momento è semplicemente indagato e non conosciamo i dettagli dell’indagine, perché è ancora sotto segreto” ha spiegato il magistrato.

Vitelli si è poi soffermato su alcuni elementi dell’indagine originale, dalla quale lui stesso arrivò all’assuluzione.

Il magistrato ha dichiarato: “La telefonata al 118 che sembra fredda, di una persona che sta simulando, potrebbe invece essere quella di una persona scioccata. L’impronta di Stasi sul dispenser del sapone sembra di sangue ma potrebbe essere del pomodoro della pizza della sera prima”.

L’alibi di Stasi

Il magistrato ha infine ricordato come i periti da lui nominati scoprirono tracce dell’alibi di Stasi sul suo computer, dopo che i carabinieri le avevano accidentalmente cancellate.

Vitelli ha spiegato: “Sono stati errori metodologici in buona fede. Hanno sporcato il contenuto della memoria dei computer. La nostra perizia causò grande sorpresa in tutti”.

Infine, il magistrato ha espresso dubbi anche sulla freddezza che, secondo la ricostruzione dell’accusa, Stasi avrebbe mantenuto dopo l’omicidio: “Quella ragazza è stata massacrata e che lui, incensurato, la prima cosa che abbia fatto tornando a casa sia stata guardare alcune immagini pornografiche e poi fare un lavoro di concreta concentrazione mentale di correzione della tesi, è una sacca in cui si insinua il ragionevole dubbio”.