Garlasco, il gup potrebbe sospendere il procedimento su Andrea Sempio dopo l'eccezione di costituzionalità
Attesa per la decisione del gup sul procedimento ad Andrea Sempio: la difesa è pronta a sollevare nell'udienza preliminare l'eccezione di costituzionalità
La possibilità dell’eccezione di costituzionalità incombe sul delitto di Garlasco. Dopo la richiesta di processo per Andrea Sempio arrivata dalla procura di Pavia, toccherà al gup stabilire o meno il rinvio a giudizio dell’imputato del nuovo procedimento sull’omicidio di Chiara Poggi. Al giudice i suoi legali avanzeranno la richiesta di sospensione in attesa del pronunciamento della Corte d’Appello sul processo di revisione per Alberto Stasi o di chiamare in causa la Corte Costituzionale sul paradosso giuridico.
La decisione sul procedimento di Andrea Sempio
La decisione è nelle mani del gup del tribunale di Pavia che, secondo le previsioni, potrebbe fissare l’udienza preliminare per gennaio o febbraio 2027.
I legali di Andrea Sempio hanno anticipato che chiederanno un approfondimento sulle perizie, alla luce del forte contrasto tra i risultati delle consulenze dell’accusa e della difesa, in particolare sull’impronta 33 e la misura della scarpa che ha lasciato l’orma sul luogo del delitto.
L’eccezione di costituzionalità
Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno già dichiarato l’intenzione di presentare la richiesta di fronte al Giudice per l’udienza preliminare di congelare la decisione rinvio a giudizio per attendere la decisione sul processo di revisione Alberto Stasi, i cui legali dovrebbero presentare l’istanza a metà novembre.
La difesa di Andrea Sempio sostiene, infatti, che il procedimento sul proprio assistito non possa proseguire in presenza di un condannato in via definitiva per lo stesso capo di imputazione che non prevede il concorso.
La legge parla di "inconciliabilità tra giudicati" e gli avvocati del nuovo imputato sono pronti a sollevare l’eccezione di costituzionalità per chiamare la Consulta a pronunciarsi su quello che definiscono un "mostro giuridico".
Il ruolo del gup
La decisione ricadrà sul 64enne giudice di Pavia Luigi Riganti, che nell’udienza preliminare dovrà stabilire se accogliere le istanze della difesa di Sempio o madarlo a processo.
A differenza del gip, chiamato a esercitare un controllo sulla rispetto delle norme durante le indagini, la funzione del giudice dell’udienza preliminare è infatti valutare se le prove raccolte dai pm siano sufficienti a sostenere l’accusa in un processo, secondo il criterio di "ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca".
Per decidere tra la sentenza di non luogo a procedere, con cui può prosciogliere l’imputato, o il rinvio a giudizio, il gup può richiedere integrazioni sulle indagini, assumere d’ufficio delle prove o dichiarazioni spontanee dell’imputato, che può anche sottoporre a interrogatorio.
In caso di richiesta di rito alternativo, quale il giudizio abbreviato o il patteggiamento, infine, il gup ha la facoltà di emettere una sentenza.