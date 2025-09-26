Garlasco, il legale di Mario Venditti scrive a Nordio: "Avvilente, si destabilizza il sistema giudiziario"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Mario Venditti, attraverso il suo difensore Domenico Aiello, ha scritto al ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito alle indagini sull’ex procuratore di Pavia. Sostiene che in questo modo si destabilizza l’intero sistema giudiziario. Secondo l’accusa, il magistrato avrebbe ricevuto soldi per archiviare un’indagine su Sempio. È così finito nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari a causa di un appunto rinvenuto.

Venditti scrive a Nordio

Sono state perquisite le case di ex investigatori e inquirenti che avevano partecipato alle prime indagini sul delitto di Garlasco. Tra questi anche l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che ora risulta indagato per corruzione. È accusato di corruzione in atti giudiziari per via di un appunto ritrovato a casa dei genitori di Sempio, nel quale si legge: “Venditti gip archivia 20-30 euro”. La Guardia di Finanza sembra aver confermato l’ingresso di una cifra simile.

A questa ricostruzione Venditti si oppone e, tramite il suo difensore Domenico Aiello, scrive al ministro Nordio. Fa riferimento proprio all’appunto ritrovato a casa di Sempio e sottolinea quanto sia singolare che sia emerso solo ora, dopo anni di processo. Inoltre lo definisce privo di autore e di chiara identificazione.

La nota di Aiello è stata descritta come una lettera dai toni polemici, che esordisce così: “Onorevole ministro Nordio, ho letto il decreto di perquisizione e sequestro. Francamente spero vi sia dell’altro materiale di indagine che giustifichi una simile aggressione, con un massiccio impiego di risorse e uomini sul territorio, nei confronti di un incensurato servitore dello Stato. Sarebbe avvilente e sconfortante scoprire il contrario”.

I dubbi nella lettera di Aiello

I toni polemici non si fermano qui: l’avvocato aggiunge che una simile “surreale impostazione” destabilizza l’intero sistema giudiziario. Si chiede come un appunto proveniente dall’ambiente familiare di un indagato possa diventare, dopo anni e anni, sufficiente per avviare un’indagine per corruzione contro chi, dopo una serie di altri magistrati, aveva preso una decisione. Decisione che, tra l’altro, era stata confermata anche dalla Cassazione.

Aiello aggiunge: “Allora vale tutto, ma per cortesia non parliamo più di Costituzione e garanzie per gli indagati. Non parliamo di proporzione o misura, senza le quali la giustizia diventa violenza o vendetta”.

La difesa di Venditti

La lettera prende le difese di Mario Venditti. Aiello precisa che questi non ha mai fatto il gip né ha mai disposto l’archiviazione di qualcuno. “Il dottor Venditti non ha mai svolto alcuna indagine presso la Procura di Vigevano, la sola a occuparsi dell’omicidio di Chiara Poggi“. Ha quindi spiegato che l’ex procuratore era stato assegnato al caso Sempio solo nel 2017, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a Stasi.

Aiello sostiene che tutto questo sia parte di un singolare iter giudiziario, con diverse istanze di revisione respinte e anni di processi, che però sembrano “cedere il passo a un singolo rigo di un appunto, privo di autore, non certo univoco e rinvenuto guarda caso proprio adesso”.

Un ultimo passaggio della lettera riguarda le notizie fatte circolare ancor prima che l’avvocato potesse assistere all’operazione di perquisizione, intorno alle 8:30 del mattino. “Su tutte le TV nazionali scorrevano le immagini dei soliti volti che da mesi alimentano il palinsesto su Garlasco. Altro che segreto investigativo. Tutto avviene in diretta, forse è ora di smetterla”, conclude.