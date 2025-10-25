Garlasco, il legale di Mario Venditti scrive a Nordio: "Regole e Costituzione sospese" e media troppo presenti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’interesse dei media sul delitto di Garlasco, dove il termine “media” è ormai declinato all’interconnessione di cui anche l’informazione gode, è probabilmente senza precedenti. Lo sottolinea Domenico Aiello, legale difensore dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti oggi indagato dalla Procura di Brescia con l’ipotesi di corruzione. Lo fa, l’avvocato, in una lettera inviata al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Contro il suo assistito sarebbe in corso una “vera campagna demolitoria in assenza di regole” in cui media e stampa vengono “dispiegate massicciamente a supportare le fazioni in campo”. Quindi Aiello chiede a Nordio di intervenire: “È necessario ripristinare rispetto e decoro per la Giustizia. È necessario garantire l’indagato di fronte a tali abusi”.

Le “regole sospese” quando si parla di Garlasco

La notizia arriva dall’Ansa. Domenico Aiello, avvocato dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, ha inviato una lettera al ministro della giustizia Carlo Nordio per fare il punto dell’informazione ai tempi della nuova inchiesta sul caso Garlasco. E non sull’omicidio di Chiara Poggi, piuttosto sulle indagini per corruzione che riguardano il suo assistito, sotto la lente della Procura di Brescia.

Aiello fa notare che la stampa avrebbe pubblicato la notizia di un decreto di sequestro nei confronti di Venditti che, però, alle parti interessate non sarebbe ancora giunto.

Per questo Aiello scrive: “Le più elementari regole processuali e la stessa Costituzione paiono sospese nella vicenda ‘Garlasco'”, dove “tutto avviene a mezzo media e stampa dispiegate massicciamente a supportare le fazioni in campo”.

Nei confronti del suo assistito sarebbe in atto una “campagna demolitoria in assenza di regole”.

La lettera a Carlo Nordio

Nella sua lettera, quindi, Aiello implora (“la imploro”, scrive) il ministro Carlo Nordio in quanto si rivelerebbe “necessario sottrarre la critica di un Giudicato al ‘furor di Popolo'”.

Altrettanto necessario, secondo l’avvocato di Venditti, è “ripristinare rispetto e decoro per la Giustizia” nonché “garantire l’indagato di fronte a tali abusi”.

I nuovi sequestri a Venditti di cui parla Aiello

L’episodio cui fa riferimento Aiello ha avuto luogo sabato 25 ottobre. Come riporta Agi, la Procura di Brescia ha disposto un nuovo sequestro dei dispositivi informatici e di Mario Venditti e gli ex carabinieri della polizia giudiziaria Giuseppe Spoto e Silvio Sapone. Va subito chiarito che questi ultimi non sono indagati.

Di Mario Venditti sono state sequestrate “cose necessarie per l’accertamento dei fatti”, ovvero computer, chiavette usb, tablet, hard disk e telefoni cellulari. All’interno dei dispositivi sequestrati gli inquirenti valutano la presenza di prove a carico dell’ex sostituto procuratore oggi indagato, ovvero eventuali contatti tra la famiglia Sempio e gli inquirenti. Dei dispositivi sequestrati verrà effettuata una copia forense.