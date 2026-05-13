Garlasco, il messaggio di De Rensis agli avvocati di Sempio: "Non vorrei difendere qualcuno dall'impronta 33"

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In un nuovo intervento televisivo Antonio De Rensis rinnova la sua stima personale e professionale per Angela Taccia e Liborio Cataliotti, ma aggiunge che lui, da avvocato, non vorrebbe mai "difendere qualcuno dall’impronta 33", ovvero la traccia che gli esperti del Ris incaricati dalla Procura di Pavia attribuiscono ad Andrea Sempio a conclusione della nuova indagine sul delitto di Garlasco.

Il messaggio di De Rensis agli avvocati di Andrea Sempio

Nel corso della puntata di È sempre Cartabianca andata in onda martedì 12 maggio Antonio De Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi, è intervenuto per fare il punto sulle indagini a carico di Andrea Sempio appena concluse.

In primo luogo, alla luce delle novità emerse sul delitto di Garlasco, De Rensis parla delle intercettazioni: "Non sono uno psichiatra", precisa il legale, che aggiunge: "Il fatto che una persona parli non è sempre sintomatico di qualcosa".

Rinnovata la stima per i colleghi Taccia e Cataliotti che rappresentano l’indagato, De Rensis afferma: "Non vorrei difendere qualcuno dall’impronta 33".

L’impronta 33, ricordiamo, è stata isolata sulla parete destra del disimpegno che conduce alla tavernetta di casa Poggi dai Ris, e secondo la Procura apparterebbe proprio ad Andrea Sempio.

L’impronta 33 secondo il comandante Mattei

Il 12 giugno 2025 Aldo Mattei, che nel 2007 era il comandante della sezione impronte dei Ris di Parma che fece il sopralluogo sulla scena del delitto, ascoltato in Procura ha riferito che quanto rilevato su quella parete "si vedeva che era una mano destra" e che "faceva senso" in quanto "era evidente che si trattasse di una mano che si era appoggiata" proprio accanto al luogo in cui era stato trovato il corpo di Chiara Poggi.

Nello specifico, gli investigatori gli hanno chiesto il motivo di una reazione così intensa di quella impronta con la ninidrina. Mattei ha risposto: "Numerosi elementi che contengono amminoacidi, quindi sudore, bianco d’uovo, sangue, sangue lavato". L’impronta 33 "aveva una particolare estensione" e "per questo riteniamo che fosse una reazione da ‘mano bagnata‘". L’ipotesi, dunque, è che Sempio avesse lasciato quell’impronta dopo essersi lavato le mani.

La traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio da 8 esperti

Nel corso dello stesso intervento nel contesto del format condotto da Bianca Berlinguer, Antonio De Rensis ha ricordato che l’impronta 33 è stata attribuita ad Andrea Sempio da otto esperti, come si legge in un supplemento di consulenza firmato dal comandante dei Ris di Roma Giampaolo Iuliano e dal dattiloscopista forense Nicola Caprioli.

A parte Caprioli, tutti i firmatari della consulenza sull’impronta 33 sono alti ufficiali dei Ris che in conclusione del loro lavoro hanno considerato "palesemente errata" e "priva di ogni fondamento logico" l’analisi dell’ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano, al quale hanno contestato la metodologia "del tutto insensata".

L’attacco contro l’ex carabiniere Silvio Sapone

Infine, Antonio De Rensis dallo studio di Bianca Berlinguer ha riferito di essersi sentito "disarmato" dalle dichiarazioni di Silvio Sapone, un ex carabiniere in servizio durante la prima inchiesta su Andrea Sempio nel 2016-2017.

Sapone aveva riferito di non essersi "mai occupato in precedenza di casi di omicidio" e di non essere mai entrato in contatto con "alcun atto delle precedenti indagini". Soprattutto, aveva detto: "Io sono un po’ un asino in termini di intercettazioni, non me ne intendo".