Garlasco, il ministro Nordio: "Stasi assolto due volte poi condannato, questo è un sistema demenziale"

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, al Festival dell’ottimismo a Firenze, ha risposto ad alcune domande su Garlasco, occasione per ampliare il discorso sul sistema giudiziario e l’etica professionale di media e giornalisti. Ovviamente, non si è pronunciato sui processi in corso e nemmeno su quelli passati per far luce sulla morte di Chiara Poggi, però si è espresso sull’iter processuale affrontato da Alberto Stasi: “Come dice la legge, puoi essere condannato solo al di là di ogni ragionevole dubbio”. Alberto Stasi “è stato assolto una volta poi assolto una seconda volta poi alla fine, senza rifare il processo ex novo, è stato condannato sulla base di quelle stesse prove per le quali era stato assolto ben due volte. Questo è un sistema demenziale”.

Cosa ha detto Nordio su Garlasco

Adnkronos ha riportato le parole di Carlo Nordio, ministro della Giustizia, al Festival dell’ottimismo a Firenze organizzato da Il Foglio.

“È quasi banale dire che il ministro della Giustizia non può, non deve, né vuole pronunciarsi sui processi in corso e nemmeno su quelli passati”, ha premesso.

ANSA

“In linea generale questa vicenda dimostra nel complesso quanto sia non solo obsoleto, ma contraddittorio e per certi aspetti irragionevole il nostro sistema processuale penale che avremmo cercato di cambiare ma che non riusciremo (a fare ndr) per via di quanto accaduto con il referendum”, le sue parole.

Inoltre, rispondendo sempre ai cronisti presenti, si è espresso sull’iter processuale affrontato da Alberto Stasi.

Alberto Stasi assolto e condannato, le parole di Nordio

Carlo Nordio ha poi risposto ad una domanda su Garlasco: “Come dice la legge, puoi essere condannato solo al di là di ogni ragionevole dubbio” e Stasi “è stato assolto una volta poi assolto una seconda volta poi alla fine, senza rifare il processo ex novo, è stato condannato sulla base di quelle stesse prove per le quali era stato assolto ben due volte. Questo è un sistema demenziale”.

In merito ai processi mediatici, il Ministro della Giustizia si è espresso sulla libertà di stampa e sull’etica professionale.

Carlo Nordio sui processi mediatici

Come riporta Adnkronos, Carlo Nordio ha risposto anche sul concetto di processo mediatico: “La libertà di stampa è sacra e inviolabile. Ma sempre perché vorremmo rifarci a un sistema anglosassone e liberale dovrebbe esserci un limite nei commenti che giornalisti, mass media e social fanno ai processi”.

Ha poi aggiunto che in alcuni Paesi “è un comportamento così grave che può essere punito penalmente, si chiama ‘Contempt of court’ o ‘disprezzo della Corte’. Qui in Italia il fatto che si facciamo processi mediatici e si parli di assoluzioni e condanne prima ancora che si pronunci il giudice è un’altra anomalia che però dipende dal fatto che i processi spesso sono così lenti e contraddittori che è impensabile che possa calare il silenzio fino all’arrivo della sentenza definitiva”.